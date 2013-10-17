中信银行称BBVA减持股份后仍是该行重要长期投资者（更新版）

* 中信股份受让BBVA所持中信银行5.1%的股份

* BBVA将继续持有中信银行9.9%股份并作为重要长期投资者

* 本次转让股份市值99亿港元，交易尚待银监会批准

路透香港10月17日 - 中国股份制商业银行--中信银行(0998.HK)(601998.SS)周四称，其控股股东受让西班牙对外银行（BBVA）(BBVA.MC)所持该行5.1%的股份，但BBVA将继续持有余下股份并作为该行重要长期投资者。

中信银行在联交所一份声明中称，接到控股股东中国中信股份有限公司及BBVA的通知，中信股份受让BBVA持有该行约23.86亿股H股，约占该行股份总数的5.1%。

声明没有披露交易作价，若按中信银行早盘收市价4.15港元计算，是次交易作价99亿港元。本次股份转让尚待取得中国银监会批准。

BBVA于2006年首度入股中信银行，其后经过多次增持，持股量升至15%，为该行第二大股东。

中信银行表示，本次减持后，BBVA将继续持有该行9.9%的股份，并继续作为该行的重要长期投资者，但双方同意修改战略合作协议，解除有关BBVA在中国的相关排他性义务。

欧洲央行（ECB）将在测试欧元区主要银行时引入巴塞尔协议III中更加严格的资本规定，故分析师认为，BBVA透过减持部分中信银行股份来增强自身的资本实力，是最合适的方案。

投行瑞信稍早的报告称，BBVA减持中信银行5%的持股，可令资本水平增加55个基点但每股盈利仅跌4-6%，是最合适的方案。如果出售全部15%持股，只能令BBVA的资本水平提升53个基点，但每股盈利则下跌12-16%。

本次增持后，中信股份在中信银行的持股比例将由61.85%升至66.95%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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