中信银行拟联手中国烟草购买哈萨克斯坦阿尔金银行60%股权

路透上海6月8日 - 中国大型股份制商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)周三晚公告称，拟联手中国烟草公司全资子公司中国双维投资公司，合作购入哈萨克斯坦人民银行（Halyk Bank）HSBK.KZ持有的阿尔金银行（Altyn Bank）60%股权。

公告显示，本次收购将通过哈萨克斯坦证券交易所的公开交易进行，交易价款的确定与支付将以交易日当天按照哈萨克斯坦证券交易所交易规则实际确定的结果为准。

Halyk Bank是哈萨克斯坦按资产计第二大银行。Halyk Bank去年11月曾表示，已与中信银行达成初步意向，出售Altyn Bank的控股权。但当时亦未给出具体财务细节。

Altyn Bank是哈萨克斯坦一家中型银行，资产约9.3亿美元，服务于零售客户和企业客户。在2014年被Halyk Bank全资收购前，Altyn Bank曾是汇丰银行在哈萨克斯坦的分支。

在中国积极推进“一带一路”战略后，中国的金融机构亦开始积极在“一带一路”沿线国家布局。中国银行(601988.SS)(3988.HK)和中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)已先后在哈萨克斯坦开设分支机构，但资产规模均比阿尔金银行小，且聚焦于企业银行业务。（完）