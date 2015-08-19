中信银行预计下半年利润稳增 争取信用卡子公司改革试点

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月19日 - 中国股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)高层周三称，受资产质量继续下行影响，上半年利润增速同比进一步放缓，预计下半年净利润保持稳定增长，并将积极争取信用卡子公司改革首批试点。
中信银行副行长方合英在业绩发布会上表示，上半年盈利增速放缓主要受三方面因素影响，一是经济下行期不良贷款多发，不良拨备计提增多，二是利息收入增长相对降低，三是中间收入增长低于预期。
中信银行半年报显示，报告期实现净利润225.86亿元人民币，同比增长2.51%，略低于2014年全年净利润增速3.9%。
具体而言，方合英分析指出，上半年信贷有效需求不足，加剧了资产端同业市场的竞争，价格下行；负债多少决定投放，该行主要考虑调整存款结构，在存贷比中信贷规模没有完全运用；且多家银行主动调整风险偏好，主动压缩高风险、高收益的贷款，导致贷款收益往下走。
同时，受利率市场化影响，降息和负债成本下降不同步，对存款利率下降有限。从银行来看，存款定期化、长期化趋势，以及银行总负债都在变化，影响也存在。
他并谈到，中收业务增长低于预期或跟风险偏好有关，“比如说前五个月股市火爆，我们还是风险偏好比较低的，没有做高收益”。
报告期内，中信银行实现手续费及佣金收入183.67亿元，同比增长36.08%。
对于下半年净利润增长趋势，方合英表示，利率市场化会继续推进，加上上半年后续的影响，总体来说仍对对利润有负面影响，预计下半年将保持稳定的增长态势。
针对信用卡子公司改革进程，该行信用卡中心总裁吕天贵表示， 目前信用卡子公司化方案已经上报银监会，争取成为第一批第一家改革试点。
中信银行7月9日董事会会议审议通过《关于开展信用卡业务公司化改制的议案》，拟由中信银行和中信银行子公司出资共同设立中信信用卡公司。
**不良率微升，下半年拨备压力不大**
在银行业资产质量整体下降的背景下,中信银行上半年不良贷款余额、不良率继续呈“双上升”趋势。
方合英表示，不良资产明显对盈利形成比较大影响，下半年严控新增不良，加大不良贷款处置，化解信用风险是工作的重中之重。
截止6月末，中信银行不良贷款余额为304.76亿元，不良贷款率1.32%，比去年末上升0.02个百分点。拨备覆盖率178.53%。上半年处置不良贷款本金213.20亿元，已接近去年全年的235亿元。
半年报并显示，该行正常类贷款余额比上年末增加958.36亿元，占比94.76%；关注类贷款余额比上年末增加222.37亿元，占比3.92%，较上年末上升0.8个百分点。
在回答路透关于下半年拨备压力的提问时，方合英称，下半年拨备压力不大，会增加核销，”在现在银行日子还不错的时候能够做风险释放就做释放“。
中信银行常务副行长孙德顺亦介绍称，目前该行拨备覆盖率179%左右，但很大一部分有抵押，且有抵押和无抵押、担保等拨备和计提是一样的，另外，长三角地区、温州地区的担保链已基本拆完，佛山担保链也拆的差不多了。逾期贷款有一部分还需要通过重组、转让解决。
“再就是中信银行不同的是集团母公司对于化解不良贷款有支撑条件。这些都是为我行有效化解不良资产在渠道上的有效支持，能够为我们带来有效的时间和空间。”
截止6月末，中信银行资本充足率11.88%，一级资本充足率9.03%，核心一级资本充足率8.98%。
中信银行A股周三收低2.5%，报7.41元人民币。该股过去一个月累计下跌约25%。（完）
(发稿 李铮； 审校 黄凯)
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