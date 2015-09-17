中信银行借中信集团优势服务一带一路 战略全力转型互联网金融

路透北京9月17日 - 中国股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)高层周四表示，中信银行将以一带一路母基金为平台，联手中信集团旗下子公司挖掘一带一路商机。同时全力转型互联网金融，主推在线供应链金融产品信E付，将推出跨境人民币支付平台等。

中信银行投资银行部总经理沈强在当日银监会例行发布会上表示，旗下一带一路母基金是其服务一带一路战略的核心要素，目前多个子基金将于十月内进行投放，合计规模达到150亿元人民币，主要投资于基础设施、轨道交通、城市综合开发、并购重组、产业投资等领域，并以分期的方式进行投入。

“中信银行下一步将继续一带一路基金作为平台，强化集团实业与金融并举的优势，沿着一带一路打造国际化服务网络，力争成为一带一路的主力银行之一”沈强表示。

沈强并表示，中信银行目前与非金融类子公司合作重点项目86个，投融资规模基金1,000亿元，涉及一带一路沿线11个国家，投资于基础设施、能源资源，生态环保、系能源等重点领域。

同时，中信银行将联合一些重点国企央企和地方重点企业一起成立当地的子基金，目前重点储备项目规模接近1,000亿元。

他并表示，未来中信银行将利用上海自贸区的政策优惠发起自贸区一带一路子基金，重点投资东南沿海和自贸区一带一路项目。并与集团子公司拟合资成立海外一带一路基金，作为中信银行海外战略的平行基金。

**全面转型互联网金融**

在2012年提出再造一个网上中信银行的目标后，中信银行副行长郭党怀在当日表示，未来中信银行将主要搭建电子渠道整合，跨界合作，大数据应用、O2O客户服务体系等四个方面实施渠道一体化战略。

“中信银行要以互联网金融作为自身转型的核心战略。”郭党怀表示。“信E付已在全国十余家分行试点开展，主要通过移动客户端提供供应链上下游企业间的在线订单、销售及首付款服务，近期将在全国正式推广。”

中信银行电子银行部副总经理李如东表示，重点围绕支付、投资、融资、生活服务四个领域进行互联网金融的创新服务。今年底将推出互联网金融门户，该行直销银行也在规划设计开发阶段。

他并表示，中信银行的在线供应链金融业务，目前已完成针对快消品、连锁超市、物流物业、农副产品四大垂直行业解决方案。将打通信息流、物流、资金流、商流，搭建互联网产业生态圈。(完)

(发稿 王蕾； 审校 杨淑祯)

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