中信银行今年净息差可能继续下降 将优化资产负债结构--高层

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透北京3月23日 - 中国全国性商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)副行长方合英周四称，中信银行2017年净息差可能会有进一步下降，将优化资产负债结构。
方合英在2016年业绩发布会上称，中信银行今年将降低低收益资产，压缩外汇、票据等业务，并适度提高中长期贷款投放。
中信银行高层还在发布会上称，百信银行目前仍在筹备期，预计年底顺利开业。
中信银行周四发布2016年年报称，2016年归属于股东的净利润为416.29亿元人民币，比上年增长1.14%，年末不良贷款率1.69%，比上年末增加0.26个百分点。这些数据与之前公布的业绩快报一致。
年报还披露，在金融创新方面，中信银行与百度筹建百信银行已获批，这是国内首家以独立法人形式开展业务的直销银行。此外，中信银行发起设立的网络金融联盟，未来有望实现系统互联、账户互认、资金互通、风险联控。
中信银行2015年实现净利润411.58亿元，同比增长1.15%；而拨备前净利润950.23亿元，同比增长21.44%；不良贷款率1.43%，较2014年末上升0.13个百分点，拨备覆盖率为167.81%。（完）
(发稿 马蓉；撰写 李文科; 审校 林高丽)
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路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。