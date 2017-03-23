中信银行今年净息差可能继续下降 将优化资产负债结构--高层

路透北京3月23日 - 中国全国性商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)副行长方合英周四称，中信银行2017年净息差可能会有进一步下降，将优化资产负债结构。

方合英在2016年业绩发布会上称，中信银行今年将降低低收益资产，压缩外汇、票据等业务，并适度提高中长期贷款投放。

中信银行高层还在发布会上称，百信银行目前仍在筹备期，预计年底顺利开业。

中信银行周四发布2016年年报称，2016年归属于股东的净利润为416.29亿元人民币，比上年增长1.14%，年末不良贷款率1.69%，比上年末增加0.26个百分点。这些数据与之前公布的业绩快报一致。

年报还披露，在金融创新方面，中信银行与百度筹建百信银行已获批，这是国内首家以独立法人形式开展业务的直销银行。此外，中信银行发起设立的网络金融联盟，未来有望实现系统互联、账户互认、资金互通、风险联控。

中信银行2015年实现净利润411.58亿元，同比增长1.15%；而拨备前净利润950.23亿元，同比增长21.44%；不良贷款率1.43%，较2014年末上升0.13个百分点，拨备覆盖率为167.81%。（完）