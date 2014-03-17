中信银行称与阿里及腾讯合推的信用卡尚在测试

路透上海3月16日 -继中国央行叫停虚拟信用卡等业务后，正涉足相关业务的中信银行(0998.HK)(601998.SS)周日发布澄清公告称，公司与阿里巴巴ALIAB.UL和腾讯公司(0700.HK)拟分别合作推出的两款虚拟信用卡均处于测试阶段，尚未上线运行，公司将严格遵守监管机构的监管要求。

刊登在上海证交所网站的公告称，该行将进一步加强相关产品的合规性和安全性的评估工作及正式推广前的测试工作，完善产品的管理制度，控制风险，以保障本行广大客户的合法权益。

中国央行支付结算司日前下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。

而中信银行周三刚刚发布公告称，选择跟阿里巴巴和腾讯达成合作，分别与两公司合作推出虚拟信用卡，即中信淘宝异度支付联名信用卡及中信银行微信联名信用卡两款金融产品。

周日的公告并称，该行目前经营管理和业务发展正常有序，网络银行业务仍是其战略重点。该行将坚守“安全性、流动性、盈利性”的“三性”原则，继续积极稳健推动产品创新和服务升级。

此前中信银行股价因“触网”而持续上涨，直至周五央行新规一出，随即转为暴跌,A股及H股并于午盘停牌，因媒体报导需澄清。停牌前，中信银行H股跌6.86%至3.94港元；上午收盘时，A股亦大跌逾8%。（完）

参看细节，请点选上海证交所网站 here

(发稿 林高丽; 审校 黄凯)

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