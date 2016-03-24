中信银行去年净利同比增1.15% 不良贷款率升至1.43%

路透北京3月24日 - 中国全国性商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)周三晚间公布，2015年该行净利润同比增长1.15%，年末不良贷款率1.43%，比上年末增加13个基点。

该行2015年年报指出，其去年实现归属于本行股东的净利润411.58亿元人民币；拨备前利润950.23亿元，实现拨备前利润同比增长21.44%。其2014年净利润比上年同期增加3.87%。

中信银行年报显示，报告期末，该行不良贷款余额360.5亿元；拨备覆盖率167.81%，较上年末下降13个基点。

该行新闻稿表示，2015年，中信银行完成了向中国烟草定向增发，资本实力进一步增强；报告期末，该行核心一级资本充足率为9.12%，一级资本充足率为9.17%，资本充足率为11.87%。

在业务结构调整方面，中信银行指出，其收入结构持续优化，实现利息净收入同比增长10.23%，实现非利息净收入比上年增长35.78%；而该行零售业务和金融市场业务营业收入占比也较上年有所提升。

中信银行去年表示，将与百度(BIDU.O)合资成立直销银行，拟定名称为“百信银行股份有限公司”；此外，该行发布“交易+”公司金融互联网服务品牌，发展交易银行业务。

中信银行A股周四早盘跌1.31%，报6.03元人民币；H股跌2.65%，报4.77港元。（完）