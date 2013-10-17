中信银行称控股股东受让西班牙BBVA所持该行5.1%的股份

路透香港10月17日 - 中国股份制商业银行--中信银行(0998.HK)(601998.SS)周四称，其控股股东受让西班牙对外银行（BBVA）(BBVA.MC)所持该行5.1%的股份。

中信银行在联交所一份声明中称，接到控股股东中国中信股份有限公司及BBVA的通知，中信股份受让BBVA持有该行约23.86亿股H股，约占该行股份总数的5.1%。