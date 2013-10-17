中信银行称控股股东受让西班牙BBVA所持该行5.1%的股份

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透香港10月17日 - 中国股份制商业银行--中信银行(0998.HK)(601998.SS)周四称，其控股股东受让西班牙对外银行（BBVA）(BBVA.MC)所持该行5.1%的股份。
中信银行在联交所一份声明中称，接到控股股东中国中信股份有限公司及BBVA的通知，中信股份受让BBVA持有该行约23.86亿股H股，约占该行股份总数的5.1%。
中信银行并称，BBVA将继续持有该行9.9%的股份，并继续作为该行的重要长期投资者。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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