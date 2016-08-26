中信银行与台湾中信金合作案告吹非因政治因素--行长

路透北京8月26日 - 中国中信银行(601998.SS)行长孙德顺周五表示，与台湾中信金控2891.tw合作案告吹非因政治因素。

他在该行2016年中报业绩会上并称，中国中信和台湾中信一直保持良好的业务沟通，由于两岸金融监管政策、合作意愿的原因，商业条款不一定能达成。

“现在谈来谈去谈了两年多，也谈不出结果，还是各自都冷静考虑，不如各自谋发展。没有一点政治因素。”孙德顺称。

去年5月，中信银行与中信金控签署协议，前者将认购中信金控定向增发的60,267.85万股股份，约占后者总股本的3.8%股权；而中信金控斥资116.7亿台币取得大陆中信银行旗下中信银行国际有限公司100%股权。

昨日，中信银行发布公告称，其与台湾中信金控的认购股份及资产转让的交易取消，台湾监管层周五表示，因此案不符合台湾现行法令规定。

公告并称，考虑与中信金控所签协议已超过一年，为避免影响双方日常业务之发展，双方同意终止去年5月签署的协议，但不影响双方的后续业务交流。(完)