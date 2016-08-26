中信银行与台湾中信金合作案告吹非因政治因素--行长

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国发展改革委等五部门发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透北京8月26日 - 中国中信银行(601998.SS)行长孙德顺周五表示，与台湾中信金控2891.tw合作案告吹非因政治因素。
他在该行2016年中报业绩会上并称，中国中信和台湾中信一直保持良好的业务沟通，由于两岸金融监管政策、合作意愿的原因，商业条款不一定能达成。
“现在谈来谈去谈了两年多，也谈不出结果，还是各自都冷静考虑，不如各自谋发展。没有一点政治因素。”孙德顺称。
去年5月，中信银行与中信金控签署协议，前者将认购中信金控定向增发的60,267.85万股股份，约占后者总股本的3.8%股权；而中信金控斥资116.7亿台币取得大陆中信银行旗下中信银行国际有限公司100%股权。
昨日，中信银行发布公告称，其与台湾中信金控的认购股份及资产转让的交易取消，台湾监管层周五表示，因此案不符合台湾现行法令规定。
公告并称，考虑与中信金控所签协议已超过一年，为避免影响双方日常业务之发展，双方同意终止去年5月签署的协议，但不影响双方的后续业务交流。(完)
(发稿 马蓉; 撰写 陈杨; 审校 曾祥进)
*--中国发展改革委等五部门发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透香港5月22日 - 全球最大猪肉食品公司--万洲国际遭主要股东中国私募股权公司鼎晖投资（CDH）减持63亿港元的股份，周一盘初一度跌3%。
路透北京5月22日 - 中国商务部周一公布关于对进口食糖采取保障措施的公告，决定自2017年5月22日起对进口食糖产品实施保障措施。保障措施采取对关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为三年且实施期间措施逐步放宽。