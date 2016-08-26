中信银行与台湾中信金控合作案告吹 因不符合台湾法令规定

路透上海/台北8月26日 - 中国股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)周四晚间公告称，其与台湾中信金控(2891.TW)的认购股份及资产转让的交易取消，台湾监管层周五表示，因此案不符合台湾现行法令规定。

中信金控与中信银行双方的相互认购股分和资产转让一案，分二部分，其中，中信金认购中信银股份及资产并无法规限制，但台湾金管会官员对路透表示，中信国际参股认购台湾中信金股权案，不符合台湾现行中资来台参股的相关的规定。

尽管两岸策略联盟系业务经营行为，现行法令许可陆资来台参股金控公司5%的范围，但该官员引据两岸金融业务往来及许可办法第72条规定指出，来台参股金融机构须具备经济合作暨发展组织(OECD)五年以上经验的规范，受限该法条，此案才不符合规范。

去年5月，中信银行与中信金控签署协议，前者将认购中信金控定向增发的60,267.85万股股份，约占后者总股本的3.8%股权；而中信金控斥资116.7亿台币取得大陆中信银行旗下中信银行国际有限公司100%股权。

公告表示，考虑与中信金控所签协议已超过一年，为避免影响双方日常业务之发展，双方同意终止去年5月签署的协议，但不影响双方的后续业务交流。

另外，中信银行公司拟发行不超过400亿元人民币A股可转换公司债券，公告指出，计划发行的可转债期限为六年，按年付息，在可转债发行结束六个月后可以转股，初始转股价格不低于募集说明书公告日之前30日均价、20日均价和前一交易日股票均价。募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后用于补充银行核心一级资本。

可转债给予原A股股东优先配售权，具体优先配售数量提请股东会授权董事会在发行前根据市场情况确定。

本地时间上午10:10时，中信银行A股小跌1.1%,报6.2元人民币;中信金则小涨0.27%至18.85台币。(完)