中信银行今年不良处置将更积极 净息差或进一步下降--高层（更新版）

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路透北京3月23日 - 中国全国性股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)高层周四称，该行不良资产的控制和消化仍在可控范围内，今年对不良处置将采取更积极的措施；同时，该行净息差可能会有进一步下降，将优化资产负债结构。

该行高层在年报业绩发布会上并指出，今年商业银行经营发展仍面临压力，包括货币政策稳健中性令市场利率居高不下，监管政策趋严致使银行创新业务发展面临“规范”约束等，该行将采取提高资产周转速度、降低表内资产增速等措施予以应对。

“不良资产控制压力来源于不良贷款的可承受度，目前（中信银行）不良的控制和消化在可控范围内。”中信银行行长孙德顺称。

该行副行长兼财务总监方合英指出，去年中信银行加快不良资产核销并加大拨备计提，风险压力得到进一步释放。数据显示，2016年处置不良贷款本金高达679.41亿元，较上年增加42.9%；计提拨备457.15亿元，同比增加30%。

对于今年不良增长的形势，孙德顺表示，该行不良贷款高发的行业主要集中在批发零售及制造业，这两个行业占比已从2015年的80%降至2016年的71%。如果在此次国家战略转型期间，存量企业能够在供给侧改革过程中发生积极变化，生存能力得到提升，该行的贷款质量也将得到控制。

在不良处置方面，他指出，“从2017年我们行改变了策略，从被动处置不良资产改为主动，并向不良资产要效益。”

中信银行周四发布2016年年报称，2016年归属于股东的净利润为416.29亿元人民币，比上年增长1.14%，与2015年1.15%的增速接近。年末不良贷款率1.69%，比上年末增加0.26个百分点。这些数据与之前公布的业绩快报一致。

年报并显示，截至去年末，该行不良贷款余额485.5亿元人民币，较上年末同比增长34.76%，不良贷款率1.69%，较上年末上升0.26个百分点；拨备覆盖率155.5%，较上年末下降12.31个百分点。

**净息差或进一步下降**

方合英称，今年净息差可能会进一步下降。一方面，经济虽然有所回暖，但未完全确立，银行竞争加剧，2017年仍面临优质资产获取难的情况，提高资产收益水平难度较大；另一方面，当前金融去杠杆仅是开端并未到位，市场利率只有在去杠杆到较为明显的的情况下才会下降。

“3月NCD（同业存单）发行净增加近1.6万亿，银行市场化存款占比高，资金成本压力大，”他称，“（银行）还面临着理财业务、资管等增长是否过快及委外等方面问题。”

他表示，为应对净息差的下降，中信银行今年将优化资产负债结构，降低低收益资产比例，压缩外汇、票据等业务；同时适度加大自营资金的期限错配，如提高中长期贷款投放，并大力拓展非息收入。

年报数据显示，2016年该行净息差为2%，而2015年和2014年分别为2.31%、2.4%，为连续第三年下降；截至2016年末，该行实现非利息净收入467.43亿元，同比增长17.06%。

方合英表示，当前银行经营面临着多重压力，除“资产荒”持续外，还面临市场利率高企、银行获取低成本资金难度较大，以及监管政策趋严下，银行创新业务发展面临“规范”约束。

他指出，中信银行2017年将采取调结构思路，提高资产周转速度，降低表内资产增速，从“存量经营”向“流量经营”转变，用更大的流量来扩大银行的收入来源；同时，严控风险，加强全面风险管理与重点领域风险防控。

中信银行高层还在发布会上称，百信银行目前仍在筹备期，预计年底顺利开业。

中信银行周四发布2016年年报称，2016年归属于股东的净利润为416.29亿元人民币，比上年增长1.14%，与2015年1.15%的增速接近。年末不良贷款率1.69%，比上年末增加0.26个百分点。这些数据与之前公布的业绩快报一致。

年报还披露，在金融创新方面，中信银行与百度筹建百信银行已获批，这是国内首家以独立法人形式开展业务的直销银行。此外，中信银行发起设立的网络金融联盟，未来有望实现系统互联、账户互认、资金互通、风险联控。 （完）