中信银行发布交易银行战略 或建电商平台并与百信银行联动

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月25日 - 中国全国性商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)周二发布“交易+”公司金融互联网服务品牌，迈出发展交易银行的重要一步。此举意在整合梳理公司金融产品，并希望通过线上化方式更好的发掘产业链上下游的客户；未来或推出电商平台。
中信银行人士表示，随着对公产品丰富，创设的基础资产也会与零售业务联动，拿到零售端进行销售；此外，未来将成立的百信银行亦或和“交易+”战略产生协同。
中信银行在“交易+”品牌发布会上介绍，中信银行将立足企业交易行为和整体交易链条，提供多元化金融服务，而“交易+”品牌的背后涵盖了“e收付、e财资、e贸融、e电商、e托管、e渠道”等多个更加标准化的对公金融服务产品。
一位资深银行业分析师指出，交易银行业务是在商业交易中捕捉机会，提供企业在交易当中的各种金融需求，业务范围包括支付结算、现金管理、贸易融资、资产托管等。
中信银行行长李庆萍对路透表示，“交易+品牌战略发布后，中信银行的组织架构不调整，这是把以前的对公互联网金融产品整合包装成组合产品，通过产品整合满足企业各种金融需求。”
虽然不涉及组织架构的调整，但是中信银行未来或有一系列布局。李庆萍指出，中信银行交易银行战略加强了线上功能，将支付结算、现金管理、贸易融资、财务优化、风险管理等一系列产品整合，并嵌入到客户的交易活动。
而该行党委委员杨毓表示，未来中信银行在增强企业财务服务的基础上，要往企业的业务链条延伸，企业的电子化需求不仅体现在财务端、还体现在业务端，不仅体现在操作的高效上，更体现在对业务发展的助力；这里的服务包括对企业产业链条的整合，涉及电子商务的建设。
此前，中信银行和五矿集团合作建设了五矿电商平台，整合整个钢铁产业链，而中信银行也在产业链交易当中嵌入金融产品，如智能支付、在线融资等。中信集团人士表示，中信银行内部也有基于产业链的客户管理系统，很可能将这些平台完善外推。
上述集团人士认为，中信银行依托大客户，在产业链上下游交易中寻找机会，这点由于中信集团子公司的协同效用，优势将更加明显；目前，中信集团提倡子公司业务协同，业务协同部门也被集团上收，中信银行亦可借着集团优势进行业务交叉。
上周，中信银行公告称，拟与百度(BIDU.O)合资成立直销银行，拟定名称为“百信银行股份有限公司”，暂定现金投入20亿元人民币，由中信银行绝对控股。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。