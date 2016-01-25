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中国财经 | 2016年 1月 25日 星期一 13:30 BJT

中信股份内地子公司申请高至300亿元超短期融资券发行额度

路透香港1月25日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周一称，其全资附属公司中信有限公司今天已向中国银行间市场交易商协会提交申请注册不超过300亿元人民币的超短期融资券发行额度，首期拟发行规模不超过100亿元，拟发行期限为270天。

公司的声明称，发行超短期融资券采取固定利率方式，按面值发行，利率由中信有限公司与主承销商和联席主承销商，根据簿记建档结果协商一致确定；实际发行金额和期限待正式发行时确定。

公告并披露，其经营主体中信有限公司2015年1-9月的营业收入为1,836.74亿元，其中金融业占近69%，资源能源业占12.51%。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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