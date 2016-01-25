中信股份内地子公司申请高至300亿元超短期融资券发行额度

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港1月25日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周一称，其全资附属公司中信有限公司今天已向中国银行间市场交易商协会提交申请注册不超过300亿元人民币的超短期融资券发行额度，首期拟发行规模不超过100亿元，拟发行期限为270天。
公司的声明称，发行超短期融资券采取固定利率方式，按面值发行，利率由中信有限公司与主承销商和联席主承销商，根据簿记建档结果协商一致确定；实际发行金额和期限待正式发行时确定。
公告并披露，其经营主体中信有限公司2015年1-9月的营业收入为1,836.74亿元，其中金融业占近69%，资源能源业占12.51%。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。