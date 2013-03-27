中信证券剑指国际化发展新方向

* 中信证券计划通过资产管理业务和衍生品交易提高获利

* 中国政府未来料进一步放宽市场管控

* 中资券商以香港作为新业务的跳板

路透上海3月27日 - 查尔斯埃利斯的畅销书《高盛帝国》给中信证券(6030.HK)董事长王东明留下了很深的印象，他要求把这本书翻译成中文并推荐员工也去阅读。

王东明也效仿高盛(GS.N)的业务模式对中信证券进行改造，致力于加快发展资产管理和复杂衍生品工具交易等业务，同时也培育海外业务。

由于去年至今中国内地股市的低迷表现和首次公开发行(IPO)的冻结，中资券商正拓展传统股票经纪与承销之外的新业务。

“对于中国的投行人士而言,高盛过去经历过的东西很可能就是我们将要经历的。”王东明在《高盛帝国》中文版的前言中表示，他指的是高盛从1970年代开始的全球性扩张。该书由中信出版社出版。

了解中信证券(600030.SS)计划的消息人士对路透称，该公司将增强香港的资产管理业务，并计划进军新加坡、英国和澳洲等发达市场。

消息人士称，中信证券将推出一系列另类投资基金，其中包括对冲基金；同时还将增加固定收益和证券产品的做市交易。消息人士拒绝透露身份，因未获准接受媒体采访。

“这些业务在华尔街是常规业务，但在中国才刚刚起步。发展这些业务能够改善中信的收入结构。”一位消息人士说。“另外，如果将来国内市场进一步开放，中信在这些领域也会有先发优势。

中信证券的发言人拒绝置评。

汤森路透数据显示，中信证券第一季跃升为亚洲最大的并购交易顾问商，而一年前还排在第18位。中信证券一举超越之前排名第一的摩根士丹利(MS.N)，且排在高盛之前。

中国的证券公司亦在挺进西方国家市场同全球券商竞争，但由于经验缺乏，目前它们的海外业务只是局限于服务中资企业。

迄今为止，中信证券是中资券商中在国外最具雄心的一个。

中信证券去年同意从法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)手中，买下里昂证券的全部股权，斥资13亿美元。中信证券还在美国设立了一家分支机构。

他们在全球雄心勃勃，而此时即便是摩根大通(JPM.N)这样的华尔街大鳄也正在后危机的环境中勉力生存，因为危机后客户交易减少，且监管和资本规则挤压了利润率。

中资券商在海外市场竞争面临的挑战之一，就是他们的国内企业文化以及缺乏同当地着名公司高管的联系。

同华尔街主要银行不同，这些中资公司的员工大多是中国人，而且许多公司的高管几乎没有全球性银行的工作经验。

国有控股的中国国际金融有限公司(中金公司，CICC)2007年进入美国市场，但在当地仍然是一个小角色。

中信证券试图通过引入一些外国人来克服这个问题。曾就读于美国乔治城大学的中信证券董事长雇用日本大和证券(8601.T)资深银行家德地立人来担任公司投行业务的主管。这是外国人在所有中资券商中担任的最高职务。

中信证券将于周三发布其年度业绩报告，之前其曾预警称2012年公司获利可能会下滑66%。

浏览中信证券和高盛营收结构相关图表，请点选：(link.reuters.com/hud86t)。

**抢占香港市场**

券商已经开始扩大产品种类，因预期中国政府将进一步放宽市场管制。当局计划最早在今年推出债券期货和股票期权等衍生品。

随着中国券商在本土以外开展业务，香港很快便成为了主战场。

根据Greenwich Associates的一项研究显示，机构支付给券商的亚洲股票佣金中，逾40%源自香港和中国的股票交易。

海通证券(0665.HK)(600837.SS)和光大证券(601788.SS)等多数中国大型券商已经在香港设立了业务部门。

中信证券最近在香港开设了机构经纪业务，为全球对冲基金服务，与瑞银集团UBS.VX和花旗集团(C.N)等银行展开竞争。

中信证券也打算在香港扩大衍生产品，这一领域目前由法国巴黎银行(BNPP.PA)和高盛等西方银行占据主导，其中仅高盛一家去年的获利就超过中国114家券商的获利总合。

中信证券在能够与全球同行抗衡之前还有很长的路要走，但其进入衍生品等新业务领域，将在北京进一步放松资本市场管控时，在国内市场获得关键的优势地位。

湘财证券分析师连端清表示,中信证券将无法挑战西方银行在该领域的主导地位，但此举能让该公司积累经验。这将使得中信证券在国内衍生品市场进一步松绑时抢占先机。

中国监管机构最近允许券商扩大融资融券及进行做空业务，而且很快会允许他们发行公募基金，并在新生的场外股票市场充当做市商。(完)

(编译 洪曦/侯向明/王翔琼; 审校 李春喜/丁琦)

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