中信资本完成向国际私募基金出售床垫品牌金可儿中国股权

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月1日 - 中信资本控股有限公司周二称，旗下私募股权投资部门已经完成向国际私募基金出售床垫品牌金可儿中国的控股权。
据中信资本提供的新闻稿，其中国并购基金二号完成向安宏资本（Advent International）出售金可儿（上海）床具有限公司的控股权，惟交易条款不作披露。
金可儿中国于2000年在上海成立，是中国领先的高端床垫制造商和零售商，拥有国际床垫品牌“金可儿”（King Koil）、“爱庐梦”（Aireloom）和“乐活百伦”（Life Balance）在中国的独家营销权，2014年6月中信资本收购金可儿中国的控股权。金可儿这一品牌于1898年于美国创立。
中信资本控股是一家另类投资管理和顾问公司，管理资金超过79亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。