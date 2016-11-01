中信资本完成向国际私募基金出售床垫品牌金可儿中国股权

路透香港11月1日 - 中信资本控股有限公司周二称，旗下私募股权投资部门已经完成向国际私募基金出售床垫品牌金可儿中国的控股权。

据中信资本提供的新闻稿，其中国并购基金二号完成向安宏资本（Advent International）出售金可儿（上海）床具有限公司的控股权，惟交易条款不作披露。

金可儿中国于2000年在上海成立，是中国领先的高端床垫制造商和零售商，拥有国际床垫品牌“金可儿”（King Koil）、“爱庐梦”（Aireloom）和“乐活百伦”（Life Balance）在中国的独家营销权，2014年6月中信资本收购金可儿中国的控股权。金可儿这一品牌于1898年于美国创立。

中信资本控股是一家另类投资管理和顾问公司，管理资金超过79亿美元。（完）