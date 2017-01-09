中信与凯雷联手收购麦当劳中港业务 作价高至20.8亿美元

路透香港1月9日 - 中国大型综合企业--中信股份(0267.HK)周一宣布，与凯雷(CG.O)和中信资本将共同收购麦当劳中国和香港业务控制权益，作价高至20.8亿美元(约161.41亿)。收购完成后，中信股份和中信资本合共持有麦当劳中国52%股权。

中信股份的声明称，完成交易后，中信股份与中信资本的合资公司（两者分别持股61.54%和38.46%）、凯雷，以及Golden Arches Investments Ltd将分别持有麦当劳中国管理有限公司的52%、28%及20%股权。中信股份的应付收购对价为6.656亿美元，实际持股麦当劳中国32%。

麦当劳中国管理公司将获授予主特许经营权，根据两份主特许经营协议，在中国大陆和香港经营麦当劳餐厅，期限20年，自交割起开始。

中信股份表示，消费需求将成为未来拉动中国经济增长的重要动力，此次交易是中信布局消费领域所跨出的切实一步，也是中信践行金融与实业较均衡发展战略的又一举措。同时，与麦当劳(MCD.N)合作也能更好地发挥双方业务的协同效应。（完）

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