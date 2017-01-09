中信与凯雷斥资近21亿美元收购麦当劳中港业务控制权（更新版）

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路透香港1月9日 - 中国大型综合企业--中信股份(0267.HK)周一宣布，与凯雷(CG.O)和中信资本将共同收购麦当劳中国大陆和香港业务控制权益，作价高至20.8亿美元(约161.41亿港元)。收购完成后，中信股份和中信资本合共持有麦当劳中国52%股权。

中信股份的声明称，完成交易后，中信股份与中信资本的合资公司（两者分别持股61.54%和38.46%）、凯雷，以及麦当劳(MCD.N)旗下Golden Arches Investments Ltd，将分别持有麦当劳中国管理有限公司的52%、28%及20%股权。中信股份的应付收购对价为6.656亿美元，实际持股麦当劳中国32%。

麦当劳中国管理公司将获授予主特许经营权，根据两份主特许经营协议，在中国大陆和香港经营麦当劳餐厅，期限20年，自交割起开始。

是项交易仍有待相关监管机构审批，预期今年中完成。

中信、凯雷及麦当劳的联合新闻稿称，将进一步发展麦当劳的业务，包括开设新餐厅（特别在三、四线城市），提升现有餐厅的销售额等多方面进行提升；预计未来五年将在中国大陆和香港开设1,500多家新餐厅。

“此次合作是中信布局消费领域的一个良好机遇。麦当劳庞大的网络和消费群体是不可多得的资源，将有助于中信业务的未来发展。”中信股份董事长常振明表示。

中信资本董事长张懿宸将出任新公司的董事会主席，凯雷投资集团董事总经理、亚洲并购团队联席主席杨向东将任董事会副主席。

麦当劳2015年5月宣布，将在2018年底前把4,000家餐厅转为特许经营餐厅，而长期目标是特许经营餐厅比例达到95%。是次交易后，麦当劳在中国大陆和香港的1,750多家直营餐厅将转为特许经营。

截至去年12月底，麦当劳在中国大陆的直营和特许经营餐厅超过2,400家，在香港超过240家。

中信股份业务涵盖金融、资源能源、制造、工程承包、房地产等，并以金融为侧重点；中信资本为一家主攻另类投资的投资管理公司，中信股份持股约24.06%。（完）

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