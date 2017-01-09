中信与凯雷斥资近21亿美元收购麦当劳中港业务控制权（更新版）

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
(新增细节)
路透香港1月9日 - 中国大型综合企业--中信股份(0267.HK)周一宣布，与凯雷(CG.O)和中信资本将共同收购麦当劳中国大陆和香港业务控制权益，作价高至20.8亿美元(约161.41亿港元)。收购完成后，中信股份和中信资本合共持有麦当劳中国52%股权。
中信股份的声明称，完成交易后，中信股份与中信资本的合资公司（两者分别持股61.54%和38.46%）、凯雷，以及麦当劳(MCD.N)旗下Golden Arches Investments Ltd，将分别持有麦当劳中国管理有限公司的52%、28%及20%股权。中信股份的应付收购对价为6.656亿美元，实际持股麦当劳中国32%。
麦当劳中国管理公司将获授予主特许经营权，根据两份主特许经营协议，在中国大陆和香港经营麦当劳餐厅，期限20年，自交割起开始。
是项交易仍有待相关监管机构审批，预期今年中完成。
中信、凯雷及麦当劳的联合新闻稿称，将进一步发展麦当劳的业务，包括开设新餐厅（特别在三、四线城市），提升现有餐厅的销售额等多方面进行提升；预计未来五年将在中国大陆和香港开设1,500多家新餐厅。
“此次合作是中信布局消费领域的一个良好机遇。麦当劳庞大的网络和消费群体是不可多得的资源，将有助于中信业务的未来发展。”中信股份董事长常振明表示。
中信资本董事长张懿宸将出任新公司的董事会主席，凯雷投资集团董事总经理、亚洲并购团队联席主席杨向东将任董事会副主席。
麦当劳2015年5月宣布，将在2018年底前把4,000家餐厅转为特许经营餐厅，而长期目标是特许经营餐厅比例达到95%。是次交易后，麦当劳在中国大陆和香港的1,750多家直营餐厅将转为特许经营。
截至去年12月底，麦当劳在中国大陆的直营和特许经营餐厅超过2,400家，在香港超过240家。
中信股份业务涵盖金融、资源能源、制造、工程承包、房地产等，并以金融为侧重点；中信资本为一家主攻另类投资的投资管理公司，中信股份持股约24.06%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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