中信集团与凯雷集团联手竞购麦当劳北亚业务--消息

路透香港9月2日 - 据四位知情人士指出，中国中信集团与美国私募股权公司凯雷投资集团(CG.O)，正联手出价竞购麦当劳(MCD.N)的中国大陆及香港业务，这项出购案价值20-30亿美元。

路透先前报导，麦当劳已聘请摩根士丹利(MS.N)安排出售中国大陆、香港及韩国的约2,800家店面。

消息人士表示，中信集团与凯雷只对中国大陆及香港店面出价竞购，这占出售总数的85%以上。

凯雷不愿置评，中信集团并未回覆置评要求。

麦当劳在6月接获六笔初步竞购出价，其中一笔为北京首旅集团与三胞集团的联合竞购。

最后一轮竞购出价预定在9月。

麦当劳一名发言人表示尚未作出任何决定。

“我们正在取得进展，我们寻找的是具有本土经历的长期战略伙伴...以及认同我们的价值与愿景，聚焦于加速成长计划，”她称。(完)