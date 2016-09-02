中信集团与凯雷集团联手竞购麦当劳北亚业务--消息

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透香港9月2日 - 据四位知情人士指出，中国中信集团与美国私募股权公司凯雷投资集团(CG.O)，正联手出价竞购麦当劳(MCD.N)的中国大陆及香港业务，这项出购案价值20-30亿美元。
路透先前报导，麦当劳已聘请摩根士丹利(MS.N)安排出售中国大陆、香港及韩国的约2,800家店面。
消息人士表示，中信集团与凯雷只对中国大陆及香港店面出价竞购，这占出售总数的85%以上。
凯雷不愿置评，中信集团并未回覆置评要求。
麦当劳在6月接获六笔初步竞购出价，其中一笔为北京首旅集团与三胞集团的联合竞购。
最后一轮竞购出价预定在9月。
麦当劳一名发言人表示尚未作出任何决定。
“我们正在取得进展，我们寻找的是具有本土经历的长期战略伙伴...以及认同我们的价值与愿景，聚焦于加速成长计划，”她称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。