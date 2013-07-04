中信银行高层称银行不能盲目追求规模扩张

中信银行常务副董事长陈小宪表示，此前的流动性困局提示银行，决不能盲目追求规模扩张，对于利率高度敏感的同业业务应审慎对待；对于单纯为扩大总资产规模而人为虚假冲高双边同业业务的行为，应坚决处罚，因为这无异于自掘坟墓。图为顾客走出一家中信银行分行。路透