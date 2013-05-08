中信证券董事长建言进一步放开券商业务范围 放宽融资限制

路透上海5月8日 - 2013年中国券商创新大会周三揭开大幕，中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)董事长王东明周三在中国证券报撰文建议，为了深化券商的改革创新，应进一步放开券商业务范围和放宽融资限制，以及进一步修订券商净资本计算规则等。

他指出，要进一步放开证券公司业务限制。这是开展资产证券化、多元化财富管理创新、跨境业务创新、并购业务相关创新等的重要手段。

王东明建议，要允许证券公司开展商品、外汇、信用衍生品等业务；放开部分跨境业务范围限制，允许券商从事境外衍生品业务或利用衍生品对冲风险；资产证券化业务由审批制改为备案制；尽快推进《证券公司融资业务管理办法》，为并购贷款、过桥贷款等业务提供政策依据。

在完善券商基础功能方面，他亦提出几条具体建议，例如赋予部分资质良好的证券公司托管和结算代理等资格；进一步放开证券公司融资限制，建议由证监会与银监会沟通，允许四大行与证券公司进行同业拆借，允许证券公司的拆入和拆出资金余额、债券购回余额不超过净资产的80%，而不是注册资本的80%。

他还建议，进一步修订净资本计算规则，差别化对待“长期股权投资”的净资本扣减，而不是“一刀切”；取消“净资本/净资产比例不低于40%”的限制；不再从资本项目中做金融资产相关项目扣减；修订固定收益业务的净资本计算规则。

王东明认为，中国新一代领导人提出“中国梦”发展目标，这将给证券行业带来一轮大的发展机会。未来证券行业需要在五个方面进行创新，包括积极开展场外市场业务，大力发展资产证券化业务，开拓并购业务创新，进行多元化财富管理创新及努力挖掘跨境业务机会。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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