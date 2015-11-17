中信证券称现任董事长王东明将退休 大股东提名新人选

路透上海11月17日 - 在中信证券(600030.SS)(6030.HK)高层接连被调查后，这家中国最大券商周二宣布最新人事变动，公司现任董事长王东明将退休，曾担任过公司总经理的张佑君将重返中信证券，被提名为新董事长人选。

中信证券周二午间公告称，现任董事长王东明因年龄原因，将不再参加新一届董事会的董事候选人提名；公司大股东中信股份(0267.HK)已提名张佑君为新一届董事会董事候选人。张佑君正式出任公司董事后，拟参加公司新一届董事会董事长的选举。

公告称，王东明将继续履行公司董事长的相关职责，直至公司股东大会选举产生新一届董事会成员。目前，中信证券董事会、监事会的换届选举提名工作仍在推进之中。

公司新闻稿引述王东明的话称，“当前，中信证券面临着考验，中信证券人勇于直面问题，努力在危机中实现升级，期待中信证券夯实基础，继续前行。”

张佑君亦表示，20年来，中信证券已经发展成为具有国际影响力的投资银行，争取再用10年的时间，把中信证券打造成更具竞争力的国际性投资银行。

中信证券高层近期接连被调查，公司内部最高经营管理机构执行委员会的八名成员中，已经有四人被要求协助调查，其中包括总经理程博明在内的三人被公关机关采取刑事强制措施或接受调查。还有多名中层业务骨干亦正被调查。

张佑君曾在中信证券历任交易部总经理、公司副总经理、总经理，亦曾兼任过中信证券的参股公司中信建投证券董事长。2011年12月他调任中信集团担任董事会办公室主任，今年10月升任中信集团总经理助理。

另据财新周二报导，中信证券今天上午召开党委会，宣布了最新人事变动，中信集团公司董事长、党委书记常振明担任中信证券党委书记，原中信证券党委书记王东明退休。（完）