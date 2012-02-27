委内瑞拉将与中国中信合作开发金矿

路透加拉加斯2月24日电---委内瑞拉总统查维斯周五宣布,该国将和中国中信集团(CITIC)合作开发庞大的Las Cristinas金矿.

委内瑞拉政府去年取消了加拿大Crystallex International开发该项Orinoco河南面矿产的计画.这项计画一直纷争不断.

俄罗斯-加拿大矿商Rusoro (RML.V)原盼与委内瑞拉合作,开发这块拉丁美洲最大的金矿矿床.据估计,Las Cristinas的储藏量有1,700万盎司.

查维斯在与中国投资者会晤时表示,他确定了"与中信联合开发Las Cristinas的协议",但并未提供其他细节.

官僚、政治和融资问题已使Las Cristinas金矿的开发延宕数十年.(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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