中国经济增长存下行压力 债市收益率顶部已现--中信证券

路透北京1月27日 -中国中信证券最新发布的债券市场月报认为，中国经济增长面临下行压力，通胀也将进一步下修，债券市场的安全边际显着提升，收益率的顶部已经出现。

短期内市场将延续流动性预期改善带来的阶段性行情，趋势性行情有待货币政策转向确认。交易型机构可密切关注货币政策趋于中性的可能，伺机拉长久期；而政策性金融债具有较高的配置价值，建议继续关注。

**增长面临进一步下行压力**

2013 年四季度 GDP 同比回落至 7.7%，季调后环比折年率为7.5%，补库存需求结束以及稳增长政策退出的背景下，四季度经济如期放缓。

12月份工业增加值环比增速小幅回落，同比增速下滑 0.3%至 9.7%， 1月份发电量高频数据的下降幅度超出预期，预计1月份工业增加值环比将进一步下滑，带动同比增速回落至 9.5%左右。

从需求面来看，受基建投资大幅回落拖累投资增速回落，房地产投资也受限于高基数以及疲弱的销售数据，内需乏力是经济下行的主要原因，预计2014年一季度GDP增速将回落至 7.5-7.6%。

**CPI 环比政府继续弱于季节性**

尽管春节将至，但高频数据显示 1 月份食品价格延续了上月弱于季节性的趋势，部分口径食品价格涨幅甚至弱于 12月份，肉类价格如期反季节性下跌（相对领先的生猪价格 12 月份以来大幅下挫），预计1月份食品价格环比难以超过2.0%。

受汇丰PMI购进价格指数大跌影响，1 月份 PPI环比跌幅又将扩大，预计非食品价格环比也难以高于季节性涨幅，以历史同期均值 0.15%估计，预计1月份CPI同比将下行至2.2%附近，2 月份将进一步降至 2%以下。

**市场研判和投资策略**

考虑到增长面临下行压力，通胀也将进一步下修，债券市场的安全边际显着提升，收益率的顶部已经出现。

从货币政策看，央行近期的公开市场操作尚未传达转向的信号，但是大规模的逆回购以及维稳资金利率的决心提振了市场对流动性的信心，加上基本面限制了政策持续偏紧的空间，建议密切关注货币政策趋于中性的可能。

流动性方面，现金走款仍将冲击年前的资金面，但是随着过年因素的减退以及央行传达的维稳态度，预计 2-3月份七天回购利率中枢维持在4.1-4.3%的合理区间。

短期内市场将延续流动性预期改善带来的阶段性行情，趋势性行情有待货币政策转向的确认。

对于交易型机构，建议密切关注货币政策趋于中性的可能，伺机拉长久期；对于配置型机构，政策性金融债具有较高的配置价值，建议继续关注。(完)

(整理 钟华; 审校 林高丽)

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