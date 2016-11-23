中国明年GDP预计将增长6.5% 政策维持稳货币宽财政--中信

路透北京11月23日 - 中国大型券商中信证券(600030.SS)周三预计，2017年中国GDP增长6.5%，社会消费品零售和固定资产投资分别增长9.8%和7.4%，货币政策基调仍将稳健，但边际存放松可能，财政政策仍将积极。

中信证券(6030.HK)在2017年资本市场年会新闻稿称，明年赤字率进一步提高，赤字规模扩大，财政支出将出现压缩非刚性支出、向薄弱环节倾斜及通过基建投资支撑经济增长的“三足并重”局面。改革将重在促进经济出清、提质增效，提高全要素生产率。

“中国经济距离底部已经一步之遥...流动性可能‘重回’实体经济领域，物价和盈利坐实底部，市场开始对未来实体经济逐渐乐观起来，整个股市的配置逻辑可能由‘流动性’重回实体经济增长。”中信证券称。

以下为中信证券新闻稿宏观部分：

展望2017年，中信证券认为，全球经济将呈现弱改善。预计全球经济增速将从2016年的3.1%左右回升至3.4%左右。在补库存和“特朗普效应”影响下，美国将重回经济快速上升的轨道；欧元区改善程度依然不佳，日本结构性问题致使通胀难有起色，新兴经济体继续延续今年的增长势头。因此，明年全球经济将在美国和新兴市场国家的带领下，继续呈现复苏局面，但动能依旧偏弱。

中信证券认为，2017年中国经济将小幅回落，但结构亮点可能增多。外需方面，全球经济改善有限，加之“反全球化”倾向和贸易保护主义氛围浓重，将影响全球贸易和中国进出口增长。

内需方面，消费增速难有提高，制造业投资料将低位企稳，但房地产投资受调控影响料将再次回调，短期内基建投资仍将是稳增长的重要力量。

预计2017年GDP增长6.5%，社会消费品零售和固定资产投资分别增长9.8%和7.4%。经济结构持续升级，服务消费、“二孩”相关消费和新能源汽车等亮点纷呈。

同时，中信证券预计，2017年CPI将小幅下行，为1.7%；其中，食品价格中猪价进入下行通道，菜价恢复季节性小周期，对CPI上涨影响减小，非食品方面对CPI影响较为平稳。

PPI继续回升，预计2017年上涨1.6%。大宗商品中，预计煤炭价格小幅回落，钢铁价格维持，有色和油价可能小幅上涨。CPI和PPI走势有利于工业企业盈利小幅增长。

对于明年政策走向，中信证券认为，2017年国内宏观政策将是“稳健+积极+改革”构成的组合拳：货币政策基调仍将稳健，但边际存放松可能。

财政政策仍将积极，赤字率进一步提高，赤字规模扩大，财政支出将出现压缩非刚性支出、向薄弱环节倾斜及通过基建投资支撑经济增长的“三足并重”局面。改革将重在促进经济出清、提质增效，提高全要素生产率。

总体而言，在中信证券看来，2017年中国经济距离底部仅一步之遥。据其从存货周期、设备投资周期、房地产周期、货币政策周期、金融杠杆周期以及人口周期等观察，多项指标一致性预示，中国经济“出清”已达到一定程度，“三去”加速经济出清过程，中国经济距离底部已经一步之遥。

经济接近底部时，宏观政策环境将会发生变化，货币政策不再进一步宽松，利率水平已经达到底部，流动性可能“重回”实体经济领域，物价和盈利坐实底部，市场开始对未来实体经济逐渐乐观起来，整个股市的配置逻辑可能由“流动性”重回实体经济“增长”。（完）