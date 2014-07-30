中国反腐升级利好中长期改革推进 促转型仍是政策重心--中信

路透北京7月30日 - 中国原中央政治局常委周永康因涉嫌严重违纪被立案审查，中国最大券商--中信证券(600030.SS)周三发布报告称，对周永康的立案审查标志着本轮反腐升级，彰显中国依法治国决心，有利于打破固化的利益格局，利好中长期改革推进，与全面推进依法治国呼应。

报告认为，决策层对经济判断比一季度末乐观，预计未来政策以定向调控为主。未来政策针对性会加强，强调定向调控；经济目前的复苏趋势没有出现反复的前提下，政策力度不会进一步加码。

报告指出，周二同时召开的中共中央政治局会议强调“准确把握改革发展稳定的平衡点，准确把握近期目标和长期发展的平衡点”，经济向好的趋势为促转型创造了更好的环境，下半年政策将更关注改革和长期利益。

会议对上半年宏观经济指标的定性与4月25日的会议相同，认为“经济运行保持在合理区间”，宏观政策稳中求进的原则和基本思路亦维持不变。稳增长方面，本次会议依然强调“加大对实体经济支持力度”。但是在前期微刺激的影响下，二季度GDP回升，短期宏观数据出现复苏趋势，本次会议对未来短期经济形势的判断相对乐观一些。

中国中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。并决定10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议。

报告并认为，改革依然是重中之重，促转型依然是贯穿全年的政策重心。政策目标方面，改革推进期下，以改革促转型依然是政策的重心，只要保持底线思维可接受的发展速度，改革推进将始终拥有最高的政策优先级。这“一定速度”的中长期底线是实现2020年GDP翻倍，即年均增速在7%以上，而今年的底线是不能明显低于7.5%。

报告预计在稳增长方面，未来政策措施更重视效率而非总量，例如强调优化财政金融资源配置和资金使用效率，提高投资的质量和效益。促改革方面，下半年的改革看点在于深化投资体制，放开自然垄断行业的竞争性业务，提高简政放权质量，加快开放服务业和放开制造业准入限制等。

A股市场标杆指数--沪综指.SSEC周二连续第六日收升，并续创七个半月收盘新高；周三早盘则冲高回落，维持窄幅整理态势，早盘收报2,180.394点，小跌2.798点或0.13%；成交额.TVALa.SS约873亿元人民币。（完）

(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。