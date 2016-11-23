楼市资金“泡沫大迁移”将令2017年A股受益 行情整体乐观--中信

路透北京11月23日 - 中国大型中信证券(600030.SS)周三表示，2017年A股将整体受益于地产新政，因为地产新政而从楼市挤出的资金，会导致“泡沫大迁移”，这个过程中A股将整体受益，“对2017年A股行情整体乐观“。

中信证券在新闻稿中称，预测明年大概率不会出现加准、加息等明显收紧的信号，“宽货币”下泡沫会在房地产新政的影响下迁移，而不大可能被刺破；2017年A股会经历从结构市到趋势上行的过程，其中二季度行情较好，四季度开始风险因素会主导。

在战略配置方面，明年成长股结构上的行情已经可以择时参与，其中VR（虚拟现实，硬件+内容）、物联网、新能源汽车、精准医疗四大板块已值得密切关注；而在战术上，2017年投资A股市场应更重视政策的搭配，在不同的政策里做“排列组合”，寻找最适合当前政策、宏观与市场环境的配置方向。

对于港股投资，中信证券认为，Risk Premium（风险溢价）将是未来一年驱动港股市场的关键；内地资金将在香港产生定价能力。

以下为中信证券新闻稿全文：

**A股策略**

中信证券认为，2017年对国内大类资产配置最重要的影响因素是房地产市场在高位被调控新政冷却，而房地产新政冷却楼市后带来的流动性挤出效应会导致泡沫大迁移。

“只要低利率和流动性宽松的大环境没有反转，那么地产新政挤出资金在其它资产之间的配置会带来泡沫大迁移，这种迁移体现在地产与其它各类资产之间，包括股市。因此，A股将受益于本轮泡沫大迁移”。在以上判断的基础上，中信证券并对2017年A股行情整体乐观。

中信证券分析认为，2017年A股对资金的吸引能力将会增强。一方面，预计全部A股2017年盈利增速从2016年的4.4%回升至8.0%（其中金融/非金融：4.6%/13.1%）；A股一致预期样本的2017年远期PEG已从4月的1.50下降到了1.15。

另一方面，市场迈过整固期，安全边际比较高：“国家队”影响趋弱，但对市场预期依然有稳定作用，而“T+0”交易模式对市场波动的抑制趋于缓解，且金融监管趋严的高峰已过。

对于明年货币政策，中信证券预测认为大概率不会出现加准、加息等明显收紧的信号，“宽货币”下泡沫会在房地产新政的影响下迁移，而不大可能被刺破。综合各因素推演后，该券商认为，2017年A股会经历从结构市到趋势上行的过程，其中二季度行情较好，四季度开始风险因素会主导。

对于2017年A股战略配置，中信证券的建议是，成长永恒，但时机未到。战略性布局高成长和精选个股执行难度高，应首先考虑空间和容错率，再考虑择时问题。虽然2017年仍不是全面战略性配置成长股的最佳时期，但结构上，其中的VR（虚拟现实，硬件+内容）、物联网、新能源汽车、精准医疗四大板块已经值得密切关注了，可以结合后续市场风格变化择时介入。

而对于战术配置，中信证券认为，投资者应在“三去”、“防泡沫”、“宽货币”、“紧信用”里做排列组合。具体而言，“三去”+“宽货币”+“紧信用”：周期品行情未灭，进入“打地鼠”阶段。

2016年煤炭和钢铁级别的强制去产能政策大概率会扩散到其它周期行业，政策性去产能非线性，预计上半年快、下半年慢，博弈涨价的机会出在上半年，期间周期品依然有底仓配置价值。

重点关注去产能政策聚焦的行业（水泥、平板玻璃、电解铝和造船），同时可布局钢铁、有色、煤炭的报表修复行情。“宽货币”+“防泡沫”：地产隐性通胀显性化。这会外溢至一线城市具有稀缺属性的高端教育、高端医疗服务行业，带来相关行业景气、热度快速提升。

重点关注教育消费升级和医生集团改革催化下的医疗服务行业。“紧信用”+“防泡沫”：2017年国内影子银行体系会出现新一轮扩张。这个过程很有可能以AMC（资产管理公司）为新的载体，对接充裕的资金供给和地产等行业公司旺盛的融资需求。建议重点关注目前A股市场已有的AMC标的并跟踪AMC扩容后上市公司在该领域的布局和资本运作。

**港股策略**

对于2017年的港股市场，中信证券认为，Risk Premium（风险溢价）将是未来1年驱动港股市场的关键。过去20年，AH股的折溢价不是来自于股票定价模型中的分子盈利，或者分母无风险利率，而是来自于风险溢价。本轮资金南向“最原始的动力”来自人民币贬值和国内投资回报率下降。在大陆资金持续参与下，香港市场“风险溢价”将被重新定义。

“互联互通”框架下，内地资金将在港产生定价能力。内地投资者在香港市场的外部投资者中比重达到30%只是时间问题，中期而言，这一占比预计将达到40%以上。走上“定价权”之路，但尊重市场，香港是真正的“立体化”交易市场。随着内地资金更深度参与，香港投资者结构改变，其背后的信息优势，将使其取得定价话语权。

对于港股明年的大势研判及投资建议，中信证券的观点是，港股2017年将是Alpha市场，而非Beta。并且预计明年恒生指数区间23,300-25,900点。围绕三条投资主线布局：潜在高分红，低估值重估，及“再通胀”受益。（完）