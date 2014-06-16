中国股市情绪回暖短期支撑市场 反弹空间有限--中信证券

路透北京6月16日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告称，中国股市情绪回暖短期支撑市场，但反弹空间料有限。本周随着经济进入短暂的观察期，基本面预期会比较稳健，短期需要关注稳增长政策的落实进度，经济失速风险明显降低提振市场情绪。

报告指出，最近几周，政策、经济与流动性等变量出现反复，特别是市场对政策判断产生明显分歧。在这三大因素中，政策依然是决定未来基本面走势与市场预期的重要变量，其对流动性与市场风险偏好也有明显影响。

仅从本周判断，底部企稳的5月国内实体经济数据公布后，经济失速风险明显降低提振市场情绪：一方面，中央的督促下，稳增长政策的进一步落实会对后续短暂的经济观察期内的市场预期产生偏正面的影响；另一方面，热钱流入与央行在公开市场上比较慷慨的操作也会为资金面平滑度过季末打下较好的基础。

报告并认为，热钱回流与公开市场投放将部分抵消季末流动性紧张的因素。总体来看，预计短期宏观流动性将基本平稳，月底银行间流动性可能会由于季节性因素略微收紧。在流动性基本平稳的状况下，风险溢价的变化更多取决于经济的预期。

“最近半个月创业板表现持续强于主板，预计新兴板块在后市可能仍会有结构性行情。”报告称。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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