中信证券：中国股市二季度上下两难

路透北京4月8日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)周二发布报告认为，二季度是观察经济下滑幅度、风险释放程度以及政府底线思维的最佳时间窗口，在经济转型与增长的十字路口，中国股市也上下两难，其对后市判断整体上相对谨慎。

报告分析称，前期经济数据发布与存量稳增长政策出台使得市场对基本面预期处于弱平衡状态；而未来经济下行的确定性和弱于预期的可能性更大，可能会成为二季度打破弱平衡，驱动市场弱势下行的主要力量，而增量稳增长政策最近观察窗口仍在4月下旬。

报告并称，随着热钱流出以及货币政策中性的导向日益明确，宏观流动性难以回到一季度的宽松水平；另外，IPO重启与信用风险高启两个因素对市场依然有压制作用。

“经济数据与政策预期弱平衡，后市相对谨慎。”报告称。

报告认为，热钱持续流出的趋势是明确的，热钱对宏观流动性的负面影响将逐步显现。考虑到即将进入季报集中披露的时段，个股层面一些低估值、有业绩、股价调整较充分的标的可能机会更突出。

中国股市沪综指周二收升1.9%至一个半月新高。受证监会日前发布优先股相关政策影响，今日银行等板块带动大盘强劲反弹。分析师指出，市场对经济稳增长预期增强，4月市场有风格转换的可能性，具有估值优势的蓝筹股将存在一定机会。 （完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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