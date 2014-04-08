中信证券：中国股市二季度上下两难

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月8日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)周二发布报告认为，二季度是观察经济下滑幅度、风险释放程度以及政府底线思维的最佳时间窗口，在经济转型与增长的十字路口，中国股市也上下两难，其对后市判断整体上相对谨慎。
报告分析称，前期经济数据发布与存量稳增长政策出台使得市场对基本面预期处于弱平衡状态；而未来经济下行的确定性和弱于预期的可能性更大，可能会成为二季度打破弱平衡，驱动市场弱势下行的主要力量，而增量稳增长政策最近观察窗口仍在4月下旬。
报告并称，随着热钱流出以及货币政策中性的导向日益明确，宏观流动性难以回到一季度的宽松水平；另外，IPO重启与信用风险高启两个因素对市场依然有压制作用。
“经济数据与政策预期弱平衡，后市相对谨慎。”报告称。
报告认为，热钱持续流出的趋势是明确的，热钱对宏观流动性的负面影响将逐步显现。考虑到即将进入季报集中披露的时段，个股层面一些低估值、有业绩、股价调整较充分的标的可能机会更突出。
中国股市沪综指周二收升1.9%至一个半月新高。受证监会日前发布优先股相关政策影响，今日银行等板块带动大盘强劲反弹。分析师指出，市场对经济稳增长预期增强，4月市场有风格转换的可能性，具有估值优势的蓝筹股将存在一定机会。 （完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。