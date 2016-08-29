中信集团投入千万级别人民币打造云平台 未来投资或至亿级

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透北京8月29日 - 中国中信集团有限公司周一宣布上线基础设施云平台，首期投入将达千万级人民币，重点建设作为赋能平台的中信产业云网，未来投资可能将达到亿级。
中信集团副总经理朱皋鸣在发布会上透露，中信希望搭建轻资产的互联网平台，目前资本金主要来自于集团层面，投入集中在人力资源和创新创业方面，未来发展将更多利用社会资源。
“目前第一批的投资是千万级的，未来投资可能是要到亿级，但这个投资包括了双创的概念。”朱皋鸣透露，就现在预算来看，未来投入可能会超过亿元级别。
朱皋鸣并表示，中信希望通过互联网平台的运营发现价值，现在平台以服务集团旗下资源为主，本身不产生收入，不过不排除将来有上市的可能性。
中信集团董事长常振明称，中信集团将重点建设作为赋能平台的中信产业云网，并力争在两年内奠定中信产业互联网发展的基础，将消费互联网与产业互联网融合。
他透露，第一阶段中信将重点加大IT供给，第二阶段重点推动产业互联网项目落地实施，择机上线“双创”平台，通过机制创新鼓励员工创新创业，力争明年年中推出一批创新型项目。
截至6月30日，中信集团持有58%的中信股份(0267.HK)。中信股份是恒生指数中最大的成分股公司之一，主业覆盖金融业、资源能源业、制造业、房地产及基础设施业、工程承包业等诸多业务领域。(完)
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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