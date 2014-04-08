中信证券：中国经济增长续弱 二季度利率债料呈震荡

路透北京4月8日 -中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，经济趋于弱化和通胀相对温和，使得债市中长期利率上行空间有限，然而政策稳增长、新债供给压力增加，而市场情绪脆弱及货币政策宽松可能性较小，也限制了收益率下行空间，预计二季度利率产品收益率将呈震荡的态势。

从估值上看，中短期金融债相对优势较明显，可能有一定下行空间，金融债品种仍具备一定配置价值，但需关注资金面及一级市场供给压力的变化。

**中采PMI显示增长延续弱势**

3月份中采PMI指数回升0.1个百分点至50.3，从历史数据看，春节后一个月PMI指数和新订单指数均高于春节所在月份，0.1的回升幅度显着弱于2005-2013年春节后一个月平均回升2.9的幅度，季调后的中采PMI较2月份下滑了约1.0个百分点，显示经济增长延续了环比弱化的态势。

从中采PMI的细项数据来看，新订单指数小幅回升0.1至50.6，新订单指数回升的贡献主要来源于出口订单。

生产指数小幅上升，但产成品库存从2月份的47.8上升到48.3，显示生产量的上升很大程度上体现为库存的上升，终端需求仍显不足。

中采和汇丰PMI购进价格指数进一步回落，PPI指数环比跌幅有扩大的趋势，预计3月份PPI同比将进一步下跌至-2.3%左右。

**稳增长政策刻不容缓**

稳增长措施有望在二季度推出。受基数效应影响，3月份发电量同比增速将小幅反弹至6-7%，工业增加值的同比增速也将反弹至9.1%附近。

去年四季度以来货币条件持续偏紧，1-2月份的信贷和社融延续的偏紧的态势，加上新任政府更强调反腐倡廉和节能环保，我们预计一季度GDP增速将下滑至7.2-7.3%，对应的环比折年率显着下滑至5-6%，触及保就业7.2%的底线，因此稳增长政策刻不容缓。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，在经济趋于弱化和通胀相对温和的基本面组合下，中长期利率上行的空间有限，然而财政政策驱动的稳增长，以及明显增加的供给压力，一定程度上限制了收益率下行的空间。

从资金面来看，由于基本面趋弱以及人民币大幅贬值，外汇占款面临下降的风险，财政存款上缴对二季度初的流动性将构成一定压力，由于央行无意维持此前异常宽松的资金面，我们认为最为宽松的时期已经过去。

受基本面恶化的影响，央行公开市场的操作将趋于温和，二季度的7天回购均值有望维持在3.8-4.0%。

由于市场情绪脆弱以及货币政策宽松的可能性较小，我们预计二季度利率产品收益率将呈震荡的态势，10年国债收益率将在4.3-4.5%的区间震荡，10年期金融债将在5.4%—5.7%的区间波动。

从估值上来看，中短期金融债相对优势较明显，可能有一定下行空间，对交易型机构而言，建议在总量控制的情况下，关注中短端金融债的交易机会。

对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势，需关注资金面及一级市场供给压力的变化。(完)

(整理 钟华; 审校 曾祥进)

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