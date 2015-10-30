中国十三五消费增速有望高于同期GDP增长约2个百分点--中信

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月30日 - 中国中共中央第十八届五中全会公报公布后，中国最大券商--中信证券(600030.SS)表示，公报在奠定十三五增长底线的同时，致力于扫除经济增长中的结构障碍，在需求结构方面，通过全面放开二孩和完善社保医疗制度，十三五期间消费增速有望高于同期GDP增长2个百分点左右，成为经济增长的主导力量。
中信(6030.HK)发布报告称，公报在产业结构方面，首次提出“网络强国”战略，“互联网+”有利于“中国制造”迈向“中国智造”；同时，价格放开则有利于PPP由“理论”走向“现实”，拉动基建投资和经济增长；最后，推进职业教育有望缓解劳动力市场供需的结构性失衡。
备受关注的中国中共五中全会周四闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。
以下为中信报告概要：
事项和观点：2015年10月26-29日，中共中央第十八届五中全会召开，全会着重研究审议并通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，并发布了《中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报》。
我们认为，公报在奠定十三五增长底线的同时，致力于扫除经济增长中的结构障碍：需求结构方面，通过全面放开二孩和完善社保医疗制度，十三五期间消费增速有望高于同期GDP增长2个百分点左右，成为经济增长的主导力量；产业结构方面，首次提出“网络强国”战略，“互联网+”有利于“中国制造”迈向“中国智造”；同时，价格放开则有利于PPP由“理论”走向“现实”，拉动基建投资和经济增长；最后，推进职业教育有望缓解劳动力市场供需的结构性失衡。
评论：2020翻番目标奠定增长底线。全会强调“到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”，这意味着十三五期间GDP年均增速需要达到6.56%。然而，十三五上半期，总需求依然为金融周期下半场所累（中国自2013年开始步入金融周期下半年，一般持续5年左右），经济自主增长的动能较弱。为了实现2020翻番目标，短期仍需采取“松货币、宽财政”的逆周期政策来刺激需求，中期则需要进一步推进改革以刺激经济自身的增长活力。
消费将成为经济增长的主导力量。会议提出十三五期间“消费对经济增长贡献明显加大”，为了实现由“投资驱动”向“消费驱动”的转变，会议一方面放开了“全面二孩”政策直接新增消费需求，粗略估算全面二孩政策实施后，未来五年一共可带来新增人口3000万，提高少儿抚养比3个百分点，根据少儿抚养比与消费率的关系（少儿抚养比每下降一个百分点，消费率下降0.38个百分点左右 ），将提升2020年消费率1.1个百分点；另一方面通过“划转部分国有资本充实社保基金，全面实施城乡居民大病保险制度”，完善社保和医疗制度有利于降低居民预防性储蓄，提升消费率，预计十三五期间消费增速将高于同期GDP增速2个百分点左右，到2020年居民消费率有望由2014年的38%升至42%。
网络强国战略打造“中国智造”。会议提出“实施网络强国战略，实施‘互联网+’行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略”，这是国家首次提出“网络强国”和“国家大数据”战略，上升至国家战略体现了政府进一步推进“互联网+”的决心。“互联网+”战略是我国智能智造的核心载体，在以互联网为核心的平台上，将各类生产要素和资源充分整合，是促进传统产业转型升级的方向，有利于中国由“中国制造”迈向“中国智造”。
价改有利于PPP由“理论”走向“现实”。会议提出“减少居民对价格形成的干预，全面放开竞争性领域商品和服务的价格”，根据2015年10月15日发布《关于推进价格机制改革的若干意见》，竞争性领域和环节包括水、石油、天然气、电力、交通运输等领域，目标是于2017年基本放开。价改有利于PPP 由“理论”走向“现实”， PPP项目主要在公共领域，特别是基建，目前推进进度低于预期的一个重要因素在于项目的盈利性不足。中国PPP 项目占总体项目数量的比例仅在1%左右，成熟经济体该比例大概在10%左右，说明中国还有很大空间。全面放开竞争性领域商品和服务价格将有利于PPP项目推进，进而拉动基建投资和经济增长。
推进职业教育可缓解劳动市场结构性矛盾。中国曾经是“世界工厂”，对年轻的技术工人需求很大。但过去十几来中国职业技术教育发展非常缓慢，远远落后于高等教育。2000年之前，职业教育在校生与高等教育在校生数量基本相等，但2000年以后，高校在校学生人数高速增长，从2000年不到1,000万增加到2012年的3,000万左右，但同期职业教育仅从1,000万以下上升到1,500万左右。教育发展失衡的结果是劳动力供需失衡。根据西南财经大学中国家庭金融调查中与研究中心的数据，在21-25岁的人群中，大学生失业率最高，2011年达到14%，而小学教育以下失业率则最低，只有4%左右。会议提出“逐步推进中等职业教育免除学杂费”，有利于缓解劳动力供需的结构性矛盾，解决失业问题。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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