中国十三五消费增速有望高于同期GDP增长约2个百分点--中信

路透北京10月30日 - 中国中共中央第十八届五中全会公报公布后，中国最大券商--中信证券(600030.SS)表示，公报在奠定十三五增长底线的同时，致力于扫除经济增长中的结构障碍，在需求结构方面，通过全面放开二孩和完善社保医疗制度，十三五期间消费增速有望高于同期GDP增长2个百分点左右，成为经济增长的主导力量。

中信(6030.HK)发布报告称，公报在产业结构方面，首次提出“网络强国”战略，“互联网+”有利于“中国制造”迈向“中国智造”；同时，价格放开则有利于PPP由“理论”走向“现实”，拉动基建投资和经济增长；最后，推进职业教育有望缓解劳动力市场供需的结构性失衡。

备受关注的中国中共五中全会周四闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。

以下为中信报告概要：

事项和观点：2015年10月26-29日，中共中央第十八届五中全会召开，全会着重研究审议并通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，并发布了《中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报》。

我们认为，公报在奠定十三五增长底线的同时，致力于扫除经济增长中的结构障碍：需求结构方面，通过全面放开二孩和完善社保医疗制度，十三五期间消费增速有望高于同期GDP增长2个百分点左右，成为经济增长的主导力量；产业结构方面，首次提出“网络强国”战略，“互联网+”有利于“中国制造”迈向“中国智造”；同时，价格放开则有利于PPP由“理论”走向“现实”，拉动基建投资和经济增长；最后，推进职业教育有望缓解劳动力市场供需的结构性失衡。

评论：2020翻番目标奠定增长底线。全会强调“到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”，这意味着十三五期间GDP年均增速需要达到6.56%。然而，十三五上半期，总需求依然为金融周期下半场所累（中国自2013年开始步入金融周期下半年，一般持续5年左右），经济自主增长的动能较弱。为了实现2020翻番目标，短期仍需采取“松货币、宽财政”的逆周期政策来刺激需求，中期则需要进一步推进改革以刺激经济自身的增长活力。

消费将成为经济增长的主导力量。会议提出十三五期间“消费对经济增长贡献明显加大”，为了实现由“投资驱动”向“消费驱动”的转变，会议一方面放开了“全面二孩”政策直接新增消费需求，粗略估算全面二孩政策实施后，未来五年一共可带来新增人口3000万，提高少儿抚养比3个百分点，根据少儿抚养比与消费率的关系（少儿抚养比每下降一个百分点，消费率下降0.38个百分点左右 ），将提升2020年消费率1.1个百分点；另一方面通过“划转部分国有资本充实社保基金，全面实施城乡居民大病保险制度”，完善社保和医疗制度有利于降低居民预防性储蓄，提升消费率，预计十三五期间消费增速将高于同期GDP增速2个百分点左右，到2020年居民消费率有望由2014年的38%升至42%。

网络强国战略打造“中国智造”。会议提出“实施网络强国战略，实施‘互联网+’行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略”，这是国家首次提出“网络强国”和“国家大数据”战略，上升至国家战略体现了政府进一步推进“互联网+”的决心。“互联网+”战略是我国智能智造的核心载体，在以互联网为核心的平台上，将各类生产要素和资源充分整合，是促进传统产业转型升级的方向，有利于中国由“中国制造”迈向“中国智造”。

价改有利于PPP由“理论”走向“现实”。会议提出“减少居民对价格形成的干预，全面放开竞争性领域商品和服务的价格”，根据2015年10月15日发布《关于推进价格机制改革的若干意见》，竞争性领域和环节包括水、石油、天然气、电力、交通运输等领域，目标是于2017年基本放开。价改有利于PPP 由“理论”走向“现实”， PPP项目主要在公共领域，特别是基建，目前推进进度低于预期的一个重要因素在于项目的盈利性不足。中国PPP 项目占总体项目数量的比例仅在1%左右，成熟经济体该比例大概在10%左右，说明中国还有很大空间。全面放开竞争性领域商品和服务价格将有利于PPP项目推进，进而拉动基建投资和经济增长。

推进职业教育可缓解劳动市场结构性矛盾。中国曾经是“世界工厂”，对年轻的技术工人需求很大。但过去十几来中国职业技术教育发展非常缓慢，远远落后于高等教育。2000年之前，职业教育在校生与高等教育在校生数量基本相等，但2000年以后，高校在校学生人数高速增长，从2000年不到1,000万增加到2012年的3,000万左右，但同期职业教育仅从1,000万以下上升到1,500万左右。教育发展失衡的结果是劳动力供需失衡。根据西南财经大学中国家庭金融调查中与研究中心的数据，在21-25岁的人群中，大学生失业率最高，2011年达到14%，而小学教育以下失业率则最低，只有4%左右。会议提出“逐步推进中等职业教育免除学杂费”，有利于缓解劳动力供需的结构性矛盾，解决失业问题。（完）