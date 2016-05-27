中信金属洽购Freeport美洲业务的少数权益--彭博

路透5月27日 - 据彭博援引熟悉情况的人士称，中信金属有限公司正在与Freeport-McMoRan Inc (FCX.N)举行洽谈，计划收购后者北美和南美业务的少数权益。

彭博称，这部分权益占到Freeport美洲资产的约20%，售价可能达到20亿美元。

彭博称，Freeport也在与至少另外一个投资者集团就出售上述资产事宜进行讨论，或许还有其他买家有兴趣。

Freeport本月稍早同意以26.5亿美元，把它在刚果民主共和国Tenke铜钴矿项目的多数权益卖给中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司。

Freeport还说，公司计划在未来两年内将债务削减一半，因而希望出售更多资产，公司可能考虑出售其他矿业资产的少数权益。

未能立即联系到中信金属和Freeport就此置评。(完)