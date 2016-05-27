中信金属洽购Freeport美洲业务的少数权益--彭博

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透5月27日 - 据彭博援引熟悉情况的人士称，中信金属有限公司正在与Freeport-McMoRan Inc (FCX.N)举行洽谈，计划收购后者北美和南美业务的少数权益。
彭博称，这部分权益占到Freeport美洲资产的约20%，售价可能达到20亿美元。
彭博称，Freeport也在与至少另外一个投资者集团就出售上述资产事宜进行讨论，或许还有其他买家有兴趣。
Freeport本月稍早同意以26.5亿美元，把它在刚果民主共和国Tenke铜钴矿项目的多数权益卖给中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司。
Freeport还说，公司计划在未来两年内将债务削减一半，因而希望出售更多资产，公司可能考虑出售其他矿业资产的少数权益。
未能立即联系到中信金属和Freeport就此置评。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。