中信证券将融资融券规模上限提高两倍 因应两融市场大跃进

路透上海4月17日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公告称，将公司融资融券业务规模上限提高两倍，以适应近阶段国内沪深两市融资融券业务规模大幅增长的新形势。

公告指出，公司的融资融券规模上限由目前的上一年度经审计的净资产值提高至上一年度净资产值的三倍。若按2014年底公司净资产1,011.3亿元来计算，这一新政使得中信证券的两融业务规模提高约2,000亿元。

此前已有多家券商宣布提高各自两融业务规模上限，广发证券(000776.SZ)(1776.HK)将融资融券业务规模由不超过1,200亿元提高至不超过1,600亿元；海通证券(600837.SS)(6837.HK)将其融资类业务总规模扩大至2,500亿元。

截止周四，沪深两市融资融券余额达1.75万亿元，较去年底净增逾7,000亿元。

中国证监会主席助理张育军近日表示，券商两融业务要强化合规管理，要科学合理谨慎的确定融资业务规模，根据自身净资本水平、客户状况和风险管理能力，把握好融资融券业务的发展节奏与速度，适当控制经营杠杆，有效防范流动性风险。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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