中信证券拟境内外筹资至多400亿元

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透上海1月22日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)周二公告称,公司董事会提请获得发行境内外债务融资工具的一般性授权,以发行后待偿余额计算,公司一次或多次发行的境内外债务融资工具规模合计不超过400亿元人民币.
公告指出,人民币债务融资工具包括公司债,次级债,结构性票据等,而境外债务融资工具包括美元、离岸人民币及其他外币债券;中期票据计划持续发行;以及商业票据等外币票据,期限均不超过10年.
公告称,本次发行境内外公司债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要,调整公司债务结构,补充公司流动资金和项目投资等用途.
中信证券拟在香港或其他地点设立全资附属离岸公司,后者将作为发行境外债务融资工具的发行主体.
中信证券董事会此次提出的发行债券融资工具一般性授权申请,需要公司股东大会批准,公司预计在1月底前发出召开股东大会的通知.
去年8月中信证券公告称,已获中国人民银行批准,核定公司待偿还短期融资券的最高余额为200亿元,有效期一年.
中信证券A股周一收报13.80元,过去一个月累计上涨16.3%.(完)
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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