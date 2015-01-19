中信证券称严控融资融券新增逾期 到期未了结将强制平仓

路透上海1月19日 - 在受到中国证监会暂停融资融券新开信用账户三个月处罚后，中信证券(600030.SS)称，除在规定时间内清理完旧的逾期合约外，自上周五(16日)起，即不允许新增任何新的合约逾期，对到期未了结的合约将强制平仓。

刊登在上海证券交易所的公告显示，该公司采取的其他措施包括：距合约到期两周前反复提醒客户及时了结合约；将融资融券业务客户开户条件由客户资产满30万元人民币提高到50万元等。

对于中信证券(6030.HK)来说，除融资融券违规受罚，大股东减持问题也引发关注。其第一大股东中信有限近日在上海证交所二级市场减持约3.48亿股A股，占公司总股本3.16%。据中信证券目前A股股价，大股东减持规模逾百亿元。

本地媒体--证券时报周一引述中信证券相关人士表示，公司已按照监管层要求着手整顿两融业务，但否认大股东减持A股是为了参与H股定增套利，称大股东将不参与H股定增。

该人士透露，检查中发现逾期客户共计79名，到期合约中，5亿元以上的负债规模占到期总金额比重为60.23%。在市场长期下跌、客户浮亏较大的情况下，强制平仓将使客户的浮亏变成实亏，会给客户造成巨额投资损失，同时集中强制平仓也会对市场产生极大冲击。

报导同时援引深圳基金经理称，股票市场情绪高涨，券商股又是本轮行情的龙头，基金等机构投资者可能会减持券商股，以规避调整风险。

中信证券公告则指出，该公司目前融资融券业务客户保证金比例为70%，客户融资杠杆比例较低；对客户信用账户持仓集中度实行实时交易前端控制，限制客户信用账户单一持股比例，降低客户流动性风险。

同时因融资融券业务存在问题而受罚的大型券商还有海通证券(600837.SS)(6837.HK)和国泰君安证券，处罚措施与中信证券相同。另外，招商证券(600999.SS)、广发证券(000776.SZ)、安信证券、中投证券等数家券商也受到不同监管措施。

中信证券上周五收报32.91元，近三个月来累计上涨150.45%。(完)

参看公司公告详情，可点选上海证券交易所网站 here

(发稿 李宏薇；审校 黄凯)

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