中信银行将对“一带一路”战略提供4,000亿元融资支持（更新版）

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路透北京6月24日 - 中国股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)周三表示，将联合中信集团下属公司，计划投融资7,000亿元人民币，助力“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设，其中中信银行将提供4,000亿元融资支持，并设立首期规模为200亿元的一带一路基金。

中信银行及中信集团今日召开“一带一路”战略发布会，中信银行行长李庆萍在会上表示，中信银行计划为“一带一路”战略提供4,000亿元融资，已经储备了200个相关重点项目。目前27个项目为首批推进，融资总额将超900亿元。

她并称，首期规模为200亿元的一带一路母基金，力争五年内达到1,000亿元，计划撬动社会资本5,000亿元。

“中信银行将以国家产业政策和地方经济发展为导向，分阶段步骤为‘一带一路’沿线基础设施投资。”李庆萍并称。

此前，中信银行在2014年业绩发布会上称，今年该行将围绕国家战略进行规划，正在研究“一带一路”综合服务方案，还将研究针对自贸区的综合服务方案。

对于中信银行在“一带一路”战略上的优势，李庆萍进一步表示，将依托中信集团金融和事业并存的独特竞争优势，以“大协同、大资管、大交易”为驱动，打造综合化服务平台；要协同集团子公司找准定位，力争成为“一带一路”建设的主力银行之一。

在集团金融板块联动上，她指出，未来集团将强化境内外联动，商行投行联动，表内表外联动，传统金融和互联网金融联动等；在境内外债权融资、股权融资、跨境银团贷款、P2P金融服务等领域为企业提供多样化融资方案。

为迎合“一带一路”布局，在海外拓展方面，李庆萍称，中信银行将加强与信银国际的跨境协同，将香港交易平台打造成中信“一带一路”的战略支点；此外，将在全球主要金融中心、新兴市场国家、中资企业分布较多的国家建立分支机构，形成境内外联动的局面。

中信集团董事长常振明在发布会上表示，中信集团还将加强与亚投行、丝路基金和国开行等的合作。

中信集团官网介绍，该集团目前为金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团；其中，金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域；实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域。

**风险隐患不容忽视**

在风险方面，中信银行常务副行长孙德顺称，“一带一路”相关项目覆盖区域广、行业多、项目结构复杂，沿线均是发展中国家且市场环境、法律体系非常多样化；风险隐患不容忽视，沿线国家企业投资存在诸多风险。

中信银行公布的2014年年报显示，去年该行净利润406.92亿元，拨备后利润同比增加了3.87%，而拨备前利润为21%；不良贷款率为1.30%，较年初上升了0.27个百分点，拨备覆盖率为181.26%。

不过，中信的“一带一路”战略对集团其他子公司的助推效果可能更加显着。孙德顺表示，中信证券、中信建投和中信信托对主营业务涉及“一带一路”相关行业企业的股权融资和债权融资项目提供超过1,100亿元的融资支持。

而在非金融领域，中信建设总经理陈晓佳指出，“一带一路”战略机遇与中信建设业务领域、市场布局、竞争优势高度契合，在沿线国家先期布局并获得当地政府认可且海外工程承包经营模式契合“一带一路”战略需求的企业将有较大优势。

但多位市场人士同时指出，整个集团的“一带一路”战略对中信银行的利润贡献有限，尽管能增加一些贷款，但这类贷款收益也不会很高；而且对利润的影响也有赖于“一带一路”贷款后续投放的节奏。

“从禀赋优势上，中信银行和‘一带一路’也有些距离，其海外的业务优势并非很强。”一位中大型券商银行业分析师指出。

对于中信银行未来4,000亿元的“一带一路”融资支持是否将给其资本金带来一定压力，招商证券银行业分析师邹添杰认为，中信银行虽然最近定增补充资本金，但是总的看，由于“一带一路”的贷款是一个渐进投放的过程，短期资本金压力不会很大。

近期，中信银行宣布拟向中国烟草总公司定向增发人民币普通股，方案已通过董事会和股东大会并获银监会核准。

华泰证券银行业分析师林博程认为，由于国内的经济形势和风险状况，中国银行业在国内的贷款存在惜贷和投放不足的情况，因此转移投放到“一带一路”沿线国家也不会遇到资本金不足的问题。（完）

(发稿 李贺；审校 林高丽)

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