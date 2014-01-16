独家：中信资本投资FX Concepts前高管成立的新基金--消息

滴滴出行将筹集50亿美元 用于海外扩张
据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团、Silver Lake Partners、中国招商银行和中国交通银行。
路透纽约1月15日 -两名消息人士周三表示，中国主权财富基金下属的中信资本控股投资了一个新成立的美国资产管理基金，该基金由已破产对冲基金FX Concepts的前高管成立。
这个新基金将由FX Concepts的前首席运营官兼首席策略官Bob Savage以及联合投资总监兼研究主管Ron DiRusso管理。DiRusso也曾经管理过FX Concepts的波动性基金，这是该公司临近破产时表现优秀的少数几个基金之一。
中信资本控股管理着超过40亿美元的资产，它的主要所有者包括资产约为5,750亿美元的中国投资有限责任公司，以及中国最大综合性企业中信集团。
消息人士并未透露中信对上述新基金的投资数额，但表示它“肯定会管理资金”。由于未受权接受媒体采访，消息人士要求匿名。
Savage未回复路透的邮件和电话，不过去年年底时他曾表示2014年将参与一个新企业。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团、Silver Lake Partners、中国招商银行和中国交通银行。
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