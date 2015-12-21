中信国安拟投入至多4亿美元参与奇虎360私有化

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海12月21日 - 继电广传媒(000917.SZ)之后，又有一家A股公司计划参与奇虎360QIHU.N的私有化计划。中信国安信息产业股份有限公司(000839.SZ)周一公告称，拟通过控股子公司西藏国安睿博投资管理公司发起的有限合伙基金参与奇虎的私有化计划，投资金额不超过4亿美元。
公告显示，中信国安将与其他投资者共同向特殊目的公司进行股权投资，先行支付认购额度的3%给特殊目的公司。
奇虎360上周五表示，已同意被投资者联盟以约93亿美元收购，其中包括承担约16亿美元的债务。
中信国安指出，本次投资有利于公司发挥既有优势且顺应互联网发展趋势，打造网络互联互通互动、内容交流共享和用户资源整合的平台的发展思路，有利于公司的长远发展。同时，公司可以此为契机加强与奇虎360在技术、业务等领域的合作，加速推动公司发展，并分享奇虎360业务成长带来的价值。公司预计本次投资将取得良好的投资效益。
中信国安自6月底开始持续停牌，因筹划重大事项，停牌前收报23.57元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)