中信国安拟投入至多4亿美元参与奇虎360私有化

路透上海12月21日 - 继电广传媒(000917.SZ)之后，又有一家A股公司计划参与奇虎360QIHU.N的私有化计划。中信国安信息产业股份有限公司(000839.SZ)周一公告称，拟通过控股子公司西藏国安睿博投资管理公司发起的有限合伙基金参与奇虎的私有化计划，投资金额不超过4亿美元。

奇虎360上周五表示，已同意被投资者联盟以约93亿美元收购，其中包括承担约16亿美元的债务。

中信国安指出，本次投资有利于公司发挥既有优势且顺应互联网发展趋势，打造网络互联互通互动、内容交流共享和用户资源整合的平台的发展思路，有利于公司的长远发展。同时，公司可以此为契机加强与奇虎360在技术、业务等领域的合作，加速推动公司发展，并分享奇虎360业务成长带来的价值。公司预计本次投资将取得良好的投资效益。