中信国安斥资4.1亿美元予奇虎360私有化项目 获4.46%股权

路透上海4月1日 - 中信国安信息产业股份有限公司(000839.SZ)参与奇虎360QIHU.N私有化项目有新进展，公司拟向奇虎360私有化项目公司共投资约4.13亿美元，获得奇虎360约4.46%股权。

公告显示，公司作为单一出资人的私募股权投资基金睿威基金向天津奇信志成增资2.093亿美元，增资后持有后者5.25%股权；并向天津奇信通达科技增资2.034亿美元，持有后者1.74%。

按奇虎360私有化交易架构，天津奇信通达为奇虎境内私有化主体，私有化完成后持有奇虎360所有业务和资产，目前奇虎360创始人、首席执行官周鸿祎持股该公司70.30%。天津奇信志成是周鸿祎持股99%的子公司，未来将控股天津奇信通达。

中信国安称，奇虎360私有化如顺利完成，公司将持有奇虎360部分股权，按照目前的市场预期，公司预计本次投资将取得良好的投资效益，有利于提高公司利润水平。

奇虎360以93亿美元估值私有化退市计划，周三已获公司股东大会通过，这是目前国内最大的中概股私有化。根据一般私有化进程，后续无实质性美国证监会审核流程。在交割完成的同时，奇虎360向证监会递交相关文件，并从纽交所退市。

奇虎360此前披露，本次私有化财团由周鸿祎牵头，参与机构还包括金砖丝路资本、红杉资本中国、泰康人寿、平安保险、阳光保险等。而电广传媒(000917.SZ)此前亦公告称，拟以认购华融360专项投资基金的方式，间接投资奇虎360股权，电广传媒投资额不超过3亿元人民币。（完）