中信国安斥资4.1亿美元予奇虎360私有化项目 获4.46%股权

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月1日 - 中信国安信息产业股份有限公司(000839.SZ)参与奇虎360QIHU.N私有化项目有新进展，公司拟向奇虎360私有化项目公司共投资约4.13亿美元，获得奇虎360约4.46%股权。
公告显示，公司作为单一出资人的私募股权投资基金睿威基金向天津奇信志成增资2.093亿美元，增资后持有后者5.25%股权；并向天津奇信通达科技增资2.034亿美元，持有后者1.74%。
按奇虎360私有化交易架构，天津奇信通达为奇虎境内私有化主体，私有化完成后持有奇虎360所有业务和资产，目前奇虎360创始人、首席执行官周鸿祎持股该公司70.30%。天津奇信志成是周鸿祎持股99%的子公司，未来将控股天津奇信通达。
中信国安称，奇虎360私有化如顺利完成，公司将持有奇虎360部分股权，按照目前的市场预期，公司预计本次投资将取得良好的投资效益，有利于提高公司利润水平。
奇虎360以93亿美元估值私有化退市计划，周三已获公司股东大会通过，这是目前国内最大的中概股私有化。根据一般私有化进程，后续无实质性美国证监会审核流程。在交割完成的同时，奇虎360向证监会递交相关文件，并从纽交所退市。
奇虎360此前披露，本次私有化财团由周鸿祎牵头，参与机构还包括金砖丝路资本、红杉资本中国、泰康人寿、平安保险、阳光保险等。而电广传媒(000917.SZ)此前亦公告称，拟以认购华融360专项投资基金的方式，间接投资奇虎360股权，电广传媒投资额不超过3亿元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。