中信国安集团增资改制并引入多家战略投资者

路透上海8月6日 - 在中信股份借壳中信泰富(0267.HK)基本尘埃落定之时，中国综合性大型集团中信集团又将另一全资子公司--中信国安集团进行改制，引入多家战略投资者对中信国安集团以现金进行注资。

中信国安信息产业股份有限公司(000839.SZ)和中信国安葡萄酒业股份有限公司(600084.SS)周三均公告披露了其大股东中信国安集团改制情况。改制后，该集团注册资本由15亿元人民币增至71.6177亿元，中信集团持股降至20.945%，虽仍为第一大股东，但无绝对控制权。

此次中信国安集团引入黑龙江鼎尚装修工程公司、广东中鼎集团、河南森源集团、北京乾融投资（集团）公司和天津市万顺置业有限公司五家股东。改制后，中信国安集团股权相对分散，第二大股东鼎尚装修和第三大股东中鼎集团分别持股19.764%和17.787%。

目前中信国安集团已根据有关批复和公司法规定，召开股东会及董事会，通过了变更投资方增加注册资本、修改《公司章程》、选举董、监事的议案等。

中信国安集团是中信集团旗下最具规模的全资子公司之一，业务涉及信息产业相关业务、资源开发、房地产、旅游、葡萄酒、金融业务等。截止2012年末，其合并净资产为155.11亿元，当年完成营收420亿元。

中信泰富4月宣布，将以总代价约2,269亿元向母公司中信集团收购中信股份的100%股权，公司将以发行价值1,770亿元股份加499亿现金支付收购价。目前中信泰富已确定将引入27名投资者参与认购增发的股份。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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