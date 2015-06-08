中信证券拟向全国社保基金发行新H股 集资115.2亿港元

路透香港6月8日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周一公告称，拟向全国社保基金定向增发6.4亿股新H股，每股发行价18港元，集资115.2亿港元。

发行价较中信证券H股周一收盘价31.65港元大幅折让43.13%。中信证券刊发于上海交易所的声明称，所发行的新H股相当于公司现有总股本的5.81%及H股总股本的54.31%。全国社保基金将以现金方式进行认购，并设有36个月的股份转让锁定期。

中信证券表示，公司同日与社保基金签署了战略合作框架协议，在协定签署后的三年内，公司将与社保基金建立全面战略合作关系，于境内外金融市场业务、资产管理业务、股权及固定收益类投资业务、投资银行业务等金融领域开展合作。

社保基金将在符合国家法律规定和相关制度的前提下，在境内外资产配置，资产管理服务与合作，境内外存量资产的增值保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域，选择该公司提供的产品与服务。

中信证券表示，集资所得在扣除费用后将全部用于补充其资本金。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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