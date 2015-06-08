中信证券拟向全国社保基金发行新H股 集资115.2亿港元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港6月8日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周一公告称，拟向全国社保基金定向增发6.4亿股新H股，每股发行价18港元，集资115.2亿港元。
发行价较中信证券H股周一收盘价31.65港元大幅折让43.13%。中信证券刊发于上海交易所的声明称，所发行的新H股相当于公司现有总股本的5.81%及H股总股本的54.31%。全国社保基金将以现金方式进行认购，并设有36个月的股份转让锁定期。
中信证券表示，公司同日与社保基金签署了战略合作框架协议，在协定签署后的三年内，公司将与社保基金建立全面战略合作关系，于境内外金融市场业务、资产管理业务、股权及固定收益类投资业务、投资银行业务等金融领域开展合作。
社保基金将在符合国家法律规定和相关制度的前提下，在境内外资产配置，资产管理服务与合作，境内外存量资产的增值保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域，选择该公司提供的产品与服务。
中信证券表示，集资所得在扣除费用后将全部用于补充其资本金。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。