中信股份称正在考量证监会的指控和申索 并寻求法律意见

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透香港9月12日 - 遭香港证监会提出民事起诉的中信股份(0267.HK)周五称，公司正在考量证监会的指控和申索，并寻求法律意见，将在可行且适当的情况下适时刊发进一步公告以更新市场信息。
中信股份在联交所一份声明中并称，公司周四收到一份证监会的高等法院传讯令状及申索陈述书以及证监会致审裁处的通知。
证监会周四发出公布，已分别于香港原讼法庭及市场失当行为审裁处对中信股份及其五年前执行董事，荣智健、范鸿龄、张立宪、李松兴及周志贤展开法律程序和研讯程序。
证监会指，中信股份（当时称为中信泰富）及前董事曾从事市场失当行为，在2008年就公司的杠杆式外汇合约投资的亏损披露有关公司财务状况的虚假或具误导性的信息。
据香港经济日报的报导称，证监会要求中信股份向4,500名受影响股东作出赔偿，金额可能高达19亿港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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