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中国财经 | 2014年 3月 26日 星期三 19:00 BJT

中信集团计划通过中信泰富在香港整体上市--IFR

路透香港3月26日 -据汤森路透旗下出版物IFR引述消息人士周三报道，中国国有企业集团--中信集团计划通过旗下的中信泰富(0267.HK)在香港整体上市。

IFR称，中信泰富计划发行新股，为反向收购母公司价值约400亿美元资产融资。

IFR称，中信集团旗下在香港的券商和投行业务--中信证券国际(600030.SS)将为该交易提供财务顾问服务。

路透目前无法联系上中信泰富置评。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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