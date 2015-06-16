中信证券向主权及投资基金等发行新H股 筹资270亿港元

路透香港6月16日 - 中国最大券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)公布，拟向包括科威特投资局、云峰金融在内的主权及投资基金发行新H股股份，募资270.6亿港元。

该公司周一晚间公告称，同意配售最多11亿股新H股，相当于经扩大后股本9.98%的股份，配售价每股24.6港元，较周一收市价30.25港元折让19%。

担任是次配售代理的中信里昂证券已促使10位承配人认购该批股份。这些投资者分别是科威特投资局、马来西亚库控股、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司（GIC）、富达投资、奥氏资本(OZM.N)、信达汉石、云峰金融、嘉实国际以及一名中国机构投资者，获配发的股份比例（经扩大后股本）介乎0.59-1.95%。

中信证券表示，配售募集的所得款项净额约267.84亿港元将用于补充本公司资本金，其中约70%用于发展融资融券、股权衍生品等资本中介业务，约20%于跨境业务及平台建设，约10%于补充流动资金。

本月初，中信证券公布向全国社保基金定向增发6.4亿股新H股，每股发行价18港元，集资115.2亿港元。

公司高管此前称，预计今年股权融资、债券及结构化融资等业务规模将有50%增长，相信建议中的股本和债务融资计划足以应付业务发展需要。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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