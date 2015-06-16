中信证券向主权及投资基金等发行新H股 筹资270亿港元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月16日 - 中国最大券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)公布，拟向包括科威特投资局、云峰金融在内的主权及投资基金发行新H股股份，募资270.6亿港元。
该公司周一晚间公告称，同意配售最多11亿股新H股，相当于经扩大后股本9.98%的股份，配售价每股24.6港元，较周一收市价30.25港元折让19%。
担任是次配售代理的中信里昂证券已促使10位承配人认购该批股份。这些投资者分别是科威特投资局、马来西亚库控股、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司（GIC）、富达投资、奥氏资本(OZM.N)、信达汉石、云峰金融、嘉实国际以及一名中国机构投资者，获配发的股份比例（经扩大后股本）介乎0.59-1.95%。
中信证券表示，配售募集的所得款项净额约267.84亿港元将用于补充本公司资本金，其中约70%用于发展融资融券、股权衍生品等资本中介业务，约20%于跨境业务及平台建设，约10%于补充流动资金。
本月初，中信证券公布向全国社保基金定向增发6.4亿股新H股，每股发行价18港元，集资115.2亿港元。
公司高管此前称，预计今年股权融资、债券及结构化融资等业务规模将有50%增长，相信建议中的股本和债务融资计划足以应付业务发展需要。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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