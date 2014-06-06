中信银行解除与西班牙BBVA排他性协议 终止私人银行等合作

路透上海6月6日 - 中国股份制商业银行--中信银行(0998.HK)(601998.SS)周五刊登公告称，其与西班牙对外银行（BBVA)(BBVA.MC)解除此前签定的战略合作协议中的排他性条款，并接受BBVA提出的终止双方在私人银行、汽车金融等方面合作的提议。

此次解除排他性条款后，将不再限制BBVA在中国及中信银行在西班牙设立机构；在重点业务合作领域和核心业务方面，BBVA可自行或与第三方合作在中国开展，中信银行亦可与其他外国银行合作。

同时，BBVA亦可在中国境内开展非重点业务合作领域的业务，而中信银行可在BBVA地域内与其他银行展开任何合作。

在股权投资方面，将不再限制BBVA投资任何中国国内银行，也不再限制BBVA持有任何中国国内银行5%以上股权，不再限制中信银行可能导致BBVA对中信银行持股低于5%的交易。

西班牙第二大银行BBVA于2006年战略入股中信银行，经过多次增持后，其在中信银行的持股一度高达15%。去年BBVA向中信股份转让中信银行5.1%股份，目前其仍持有9.9%股份。

中信银行A股周四收报4.34元，过去一个月累计下跌8%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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