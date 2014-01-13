中信证券：IPO大潮来袭 中国转债短期继续承压

路透北京1月13日 -中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，鉴于经济下滑的悲观预期增强、资金面宽松难再出现，银行股将面临息差收窄的压力，其他蓝筹股机会也不大，预计转债市场短期将继续承压。

投资者可以保留中等仓位，平安转债具有较好的低吸价值，中行转债防御性强但未必跑赢纯债，重工转债是博弈军工反弹的投机性品种。前期建议增持的民生转债，在下修议案公布之后已进入减持窗口。

**IPO大潮来袭，资金面难再宽松**

我武生物、新宝股份、纽威股份、楚天科技是IPO重启之后最先发行的4单项目，投资者认购踊跃，平均每单项目冻结资金491亿元。本周将有33家企业IPO申购，冻结资金需3天，将带来两方面影响。

首先，日均冻结资金有望达到5000亿，同时临近春节，社会现金需求增加，资金面宽松情况可能不再出现。

其次，市值配售制度下，以往债券型机构通过货币市场借入资金打新股的现象将较少出现，参与网上申购的主要是股票型投资者，资金主要来自于存量A股市场，因此A股二级市场恐怕仍将低迷。

**证监会监管新规或暂缓新股发行节奏**

IPO重启之后，出现部分企业发行市盈率畸高、控股股东计划大幅减持等现象，引发市场热议。

1月12日，证监会出台《关于加强新股发行监管的措施》，进一步加强对IPO询价、路演、网下报价过程的检查，并要求出现发行价格区间上限高于行业二级市场平均市盈率的情况时，需在网上申购前进行连续三周的风险提示。

据此规定，当前几家企业IPO询价区间可能偏高，其发行节奏将有所放缓，但IPO对二级市场的负面影响仍难以明显改善。

**转债投资策略**

鉴于经济下滑的悲观预期增强、资金面宽松难再出现，银行股将面临息差收窄的压力，其他蓝筹股机会也不大，预计转债市场短期将继续承压。

投资者可以保留中等仓位，平安转债具有较好的低吸价值，中行转债防御性强但未必跑赢纯债，重工转债是博弈军工反弹的投机性品种。

前期建议增持的民生转债，在下修议案公布之后已进入减持窗口。

**民生转债：下修议案公布，关注减持时机**

民生转债于1月9日触发向下修正条款，1月10日董事会表决通过向下修正转股价议案（11票同意、2票弃权、5票回避），2月27日将召开股东大会审议。

股东大会通过的可能性较大，但也存在一定变数，若股东会通过下修议案，预计民生转债的转股价值95-100元，转债价格100-105元。预计在股东会召开之前，民生转债走势将比较平稳，100-103元将是主要波动区间。

建议：（1）面值以上开始减持，101元以上加大减持力度；（2）2月27日之前，民生转债价格难涨，不如以纯债替换，股东会之后再择机增持。

**东华转债：关注套利机会**

东华转债当前转股溢价率-4.5%，2014年2月3日进入转股期。

由于东华软件是融券标的，机构套利行为将推动转股溢价率回升至0%附近，即使考虑正股波动较高，转股溢价率平均也不会超过-2%，当前套利机会明显，建议积极关注。(完)

(整理 钟华; 审校 张喜良)

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