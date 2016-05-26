中信股份中澳铁矿项目最后两条生产线进入带料调试

路透香港5月26日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周四宣布，位于西澳洲的中澳铁矿项目最后两条生产线已进入带料调试，意味着整个项目将全面进入运行阶段。

公司表示，中澳铁矿项目今后的工作重点将转向增产达产、提高生产效率及降低营运成本。

中澳铁矿项目是中信股份最大的海外投资项目，也是澳洲最大的磁铁矿开采、加工及出口项目。项目共有六条生产线，第三及四条生产线去年第四季开始带料调试。

＂今后，我们的工作重点将转向增产达产、提高生产效率以及降低运营成本。如此庞大复杂的工程要实现全面达产仍然需要时间，我们正在稳步向这个目标推进。＂中信股份董事长常振明在声明中称。

他并表示，一直以来，市场普遍认为西澳的磁铁矿没有商业价值，但公司证明经过加工后的磁铁精矿可以成为高品质的钢铁生产原料。磁铁矿的生产开发将增强西澳作为全球主要铁矿石供应来源的长期竞争力。

中信股份股价今天收低0.36%，报11.16港元。（完）

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