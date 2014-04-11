中信证券发行逾50亿元国内首单REITs--消息

路透北京4月11日 -业内人士透露，中国国内首单房地产投资信托基金产品(REITs)-中信启航专项资产管理计划近期已启动私募发行，规模逾50亿元人民币，中信证券(600030.SS)近日正就优先级份额向潜在投资人询价。

据路透获得的材料，该产品总规模为52.1亿元，期限为3-5年，优先级与次级份额退出时均可获得不同比例的资本增值收益，产品发售对象为合格机构投资人。优先级和次级份额均将在深交所上市交易，这将是国内首只次级档份额亦可交易的专项资产管理计划。

北京一券商人士透露，今年1月，监管层已特批中信证券(6030.HK)设立该项资管计划，拟以私募REITs的形式推动国内不动产金融的实践操作。中信证券亦希望借此建立国内首个REITs业务平台。

材料显示，在该项资管计划中，优先级和次级的比例划分比例约7:3。在包括资产升值预期的情况下，优先级投资者整体收益率约为7~9%，次级预期整体收益率在12%~42%。

该资管计划的基础资产为中信证券位于北京和深圳的两幢自有物业，中信证券已承诺未来将按市场价格租用这些物业。REITs管理人--中信金石基金管理公司计划在该非公募产品期满后，将这两幢物业出售给由中信金石发起的交易所上市REITs或第三方。

去年9月，中信证券已宣布这两幢物业权益拟出售给中信金石拟发起的非公募基金，当时中信证券预计此次交易将带来超过10亿元的税后净收益。(完）

(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)

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