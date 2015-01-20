中信股份将引入卜蜂及伊藤忠为股东 筹资逾459亿港元

路透香港1月20日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周二宣布，将以459.2亿港元对价向泰国卜蜂集团旗下正大和伊藤忠商事(8001.T)的合营公司，配发可转换优先股。同时，母公司中信集团同意以343.7亿港元向该合营出售中信股份10%已发行股本。

假设可转换优先股获悉数兑换为股份，这家由正大和伊藤忠各持50%股权的合营，将持有中信股份的20.61%已发行股本，成为中信股份的第二大股东；而中信集团的持股量则为59.9%。

中信股份今早暂停买卖，并将于下午恢复交易。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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