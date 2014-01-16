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财经视点 | 2014年 1月 16日 星期四 18:34 BJT

中信：春节前流动性将维持略偏紧 2月股市流动性将好转

路透北京1月16日 -中国中信证券(600030.SS)周四发布流动性月报认为，春节前流动性将维持略微偏紧的状况，但2月股市流动性将有所修复。

报告指出，12月金融数据显示流动性格局偏紧，春节前流动性将维持略微偏紧的状况，但不至于引发第三轮钱荒。2月宏观流动性则将环比改善，风险偏好修复与IPO窗口指导将利好股市流动性。

“2月是经济数据的真空期，市场主要关注点可能在于召开两会前的改革预期，投资者情绪的修复可能使得热钱加速流入国内。”报告称。

报告指出，12月钱荒的主因是由于M2(广义货币供应量)与人民币信贷增长均低于预期，尤其是长期贷款比例进一步大幅下降，季节性的未贴现承兑汇票上升较为明显，财政存款下放远低于市场预期和季节性因素造成的外汇存、贷款差值明显上升。

报告同时预计，1月下旬宏观流动性将出现季节性收紧，但料央行将主动启动逆回购进行对冲，防止出现钱荒现象。

年初以来外汇占款可能超预期增长等支撑资金面，中国央行公开市场连续三周空窗。不过随着春节渐近，若有必要央行仍有可能再发逆回购，以保证节日前后流动性的整体稳定。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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