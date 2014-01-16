中信：春节前流动性将维持略偏紧 2月股市流动性将好转

《信报》：暴力待客冰山一角 垄断遗害值得深思
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
路透北京1月16日 -中国中信证券(600030.SS)周四发布流动性月报认为，春节前流动性将维持略微偏紧的状况，但2月股市流动性将有所修复。
报告指出，12月金融数据显示流动性格局偏紧，春节前流动性将维持略微偏紧的状况，但不至于引发第三轮钱荒。2月宏观流动性则将环比改善，风险偏好修复与IPO窗口指导将利好股市流动性。
“2月是经济数据的真空期，市场主要关注点可能在于召开两会前的改革预期，投资者情绪的修复可能使得热钱加速流入国内。”报告称。
报告指出，12月钱荒的主因是由于M2(广义货币供应量)与人民币信贷增长均低于预期，尤其是长期贷款比例进一步大幅下降，季节性的未贴现承兑汇票上升较为明显，财政存款下放远低于市场预期和季节性因素造成的外汇存、贷款差值明显上升。
报告同时预计，1月下旬宏观流动性将出现季节性收紧，但料央行将主动启动逆回购进行对冲，防止出现钱荒现象。
年初以来外汇占款可能超预期增长等支撑资金面，中国央行公开市场连续三周空窗。不过随着春节渐近，若有必要央行仍有可能再发逆回购，以保证节日前后流动性的整体稳定。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
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